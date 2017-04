Projeto determina fornecimento de equipamentos para agentes de saúde

Para facilitar a programação, avaliação e reprogramação das ações de saúde dos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias, o deputado Angelim, do PT do Acre, apresentou projeto de lei [7079/17] que determina o recebimento de equipamentos portáteis, como tablets e smartphones, para o registro “on-line” dos dados coletados.

Angelim explica como o auxílio tecnológico vai poder ajudar os agentes.

“Para que, na hora que eles estiverem visitando uma casa ou uma rua, de forma on-line, eles possam fazer esse cadastramento da situação das famílias do ponto de vista da saúde e a situação das ruas no ponto de vista do saneamento básico. Essas informações iriam direto para o sistema integrado dos municípios, para facilitar e reduzir trabalho, para não ter o retrabalho de fazer o cadastramento.”

Os agentes ajudam na elaboração, implantação e avaliação dos planos de ação local de saúde, orientando e acompanhando as famílias. Eles ainda atuam prevenindo e ajudando o combate de doenças que podem causar epidemias, como por exemplo a dengue, zika e chikungunya.

O projeto que determina o fornecimento de equipamentos como tablets e smartphones para o trabalho de agentes comunitários de saúde e de combate a endemias aguarda escolha do relator na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara.

AddThis Sharing Buttons