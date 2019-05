Projeto de empreendedora brasileira que democratiza o acesso à terapia é reconhecido em premio internacional

Fundadora e CEO da startup Vittude, Tatiana Pimenta foi a única representante do país no Cartier Iniciativa Feminina Prêmios e recebeu US $ 30 mil

A Iniciativa Feminina Cartier Awards (CWIA) acaba de anunciar as edições vencedoras de sua edição de 2019. A premiação tem como missão empreender o que é a frente de negócios com impacto social relevante em sete regiões do planeta: América Latina, América do Norte, Europa, África Subsaariana, Oriente Médio e Norte da África, Ásia Oriental, Sul da Ásia e Oceania.

Além das vencedoras, o CWIA premiou as outras 14 finalistas do prêmio. Entre elas, estava uma brasileira Tatiana Pimenta, fundadora e CEO da Vittude , startup que conecta pacientes e psicólogos em poucos cliques.

teve um encontro com mais de 60 investidores internacionais da região da Bay Area e também da Ásia. As principais vantagens foram abertas no período “, comemora Tatiana, que fundou a Vittude em 2016 a partir de uma necessidade pessoal.

As últimas foram incluídas em quase 2.900 inscritas de mais de 140 países. Cada um recebeu um prêmio de US $ 100 mil (R $ 393 mil). Como demais finalistas receberam US $ 30 mil (R $ 118 mil), além de ganhar acesso a oportunidades de networking e um espaço não programa executivo INSEAD.

“Em menos de uma década, como as candidaturas passaram de 360 ​​para quase 3.000 aplicações. Com um crescimento tanto na quantidade, quanto na qualidade das empresas que participam, uma iniciativa tornou-se um passo transformador na vida de 198 empresas em mais de 49 países “, afirma um presidente da Cartier, Cyrille Vigneron.

Um vittude

De olho em um cenário em segundo, segundo a OMS, mais de 300 milhões de pessoas sofreram com a ansiedade em todo o mundo e outras pessoas com transtornos de ansiedade – muitas vezes, inclusive, adquirem ambos, a Vittude iniciou uma plataforma que conecta psicólogos e pacientes em cliques diminutos, levando saúde e bem-estar aos brasileiros nos quatro cantos do mundo. Funciona da seguinte maneira: uma pessoa acessa o site da startup – www.vittude.com , realiza um breve cadastro, escolhe seu psicólogo online de acordo com sua agenda e agenda a sessão. Tudo on-line, inclusive o pagamento.

O paciente também tem acesso a informações sobre o currículo e a linha de atuação de cada psicólogo, tem disponibilidade de agenda e o valor da consulta está estipulado por cada profissional cadastrado no site.

“Segundo o Ministério das Relações Exteriores, hoje 2,5 milhões de brasileiros não vivem no exterior. Com o surgimento da terapia on-line, as pessoas ficam em um acesso a psicologias experimentais e as suas expetativas, de seu próprio país. não é uma mulher tão extensa que existe no vocabulário, como, por exemplo, saudade “, destaca uma fundadora e CEO da Vittude, Tatiana Pimenta.

Hoje uma startup conta com cerca de 2000 psicólogos e mais de 10 mil pacientes cadastrados, atuando em todo território nacional e alcançando brasileiros em outros 50 países. São mais de 4000 atendimentos.

“Vire o atendimento on-line como uma forma de ampliar o acesso a cuidados de saúde mental, em especial de forma preventiva. Hoje menos de 3% da população faz terapia, sendo que quase 60 milhões de brasileiros têm algum diagnóstico mental. “fisioterapeuta, a necessidade de tratamento medicamentoso e atenção redobrada”, analisa Tatiana.

Para obter os melhores resultados em quase todos os continentes, um projeto de consulta virtual 100% criptografado, que garante a confidencialidade das consultas, de acordo com os protocolos internacionais de privacidade, como o HIPAA Act e o HITECH, que versam sobre sigilo e segurança de dados em atendimento de saúde.

Veja abaixo os nomes das sete empresas e seus empreendimentos:

Yeon Jeong Cho (Coreia do Sul)

Say Global – plataforma que treina os alunos para ensinar o idioma a um estudante de todo o mundo.

Carmina Bayombong (Filipinas)

InvestEd – plataforma de investimentos que faz a inteligência artificial para parecer dívida estudantil a jovens.

Zineb Agoumi (França)

EzyGain – dispositivo de reabilitação que monitora e acompanha o progresso dos pacientes de forma acessível e conectada.

Liza Velarde (México)

Deleger – exame sanguíneo que detecta a presença de Células Tumorais Circulantes (CTCs) em pacientes com câncer, liberando o monitoramento da doença.

Hibah Shata (Emirados Árabes Unidos)

Centro de Aprendizagem Maharat – centro de aprendizado que oferece

Ran Ma (Estados Unidos)

Sirene – meias inteligentes projetadas para ajudar a diabética a medir a temperatura e prevenir o aparecimento de úlceras.

Manka Angwafo (Camarões)

Grassland Cameroon – serviços de crédito e aperfeiçoamento da produtividade da lavoura de produtores rurais africanos.

Sobre um Vittude:

A Vittude é uma plataforma pioneira no ramo de saúde mental que conecta pacientes e pacientes em menos de um minuto. Criada em 2016 por Tatiana Pimenta e Everton Höpner, empresa foi acelerada pela Startup Farm, no início de sua operação, participou da programação do programa de aceleração do Facebook e Artemisia, que acontece dentro da Estação Hack – primeiro centro de inovação criado pela rede social americana no mundo para impulsionar startups de impacto social. Já está presente em 200 cidades brasileiras e possui pacientes em mais de 50 países. Atualmente tem mais de 5 mil usuários e cerca de 2200 psicólogos cadastrados.

