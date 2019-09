Projeto “Bairro Integrado” leva segurança e ações preventivas ao bairro Jardim dos Estados

A ação é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Segurança Pública

Várzea Grande é mais uma vez contemplada com o projeto Bairro Integrado, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP-MT). Esta será a 9º Edição e acontecerá no bairro Jardim dos Estados, no dia 20 de setembro, (sexta-feira), na Escola Estadual Ubaldo Monteiro da Silva .

A prefeita de Várzea Grande, Lucimar Sacre de Campos, recebeu a visita oficial da equipe que coordena o evento, em seu gabinete ,na manhã desta terça-feira (10), e teve como finalidade integrar a Administração Pública as ações do Projeto, que segundo Lucimar Campos é de suma importância a participação do município, envolvendo a Guarda Municipal, secretarias de Assistência Social e Saúde em uma ação que visa fortalecer a presença das forças de segurança entre os jovens e promover serviços de cidadania à sociedade socialmente vulnerável.

A prefeita Lucimar Campos ressaltou que desde o início da sua gestão um dos objetivos foi integrar todas as forças de segurança, pois, para ela, mesmo que a prefeitura não seja responsável pela segurança da cidade, tem uma papel fundamental na união dos esforços para melhorar a segurança pública do município. “E foi o que ocorreu, com a integração e projetos também da Guarda Municipal, houve melhora da segurança pública da cidade, porém sabemos que há muito para avançar”, disse. A prefeita lembrou ainda que as secretarias municipais têm trabalhado de forma integrada para fazer com que as ações cheguem a toda a população e ofereçam perspectiva para que a juventude de Várzea Grande possa seguir no caminho do bem.

Como explica o coordenador da Polícia Comunitária da Sesp-MT, tenente-coronel PM Fábio Bastos, o evento ocorrerá no dia 20 de setembro, onde as instituições envolvidas ministram palestras sobre cidadania, prevenção às drogas, bullying, sociedade, respeito às leis, educação no trânsito, saúde, entre outros temas, além de atividades lúdicas e de cidadania.

“A intenção é que a difusão destes assuntos reduza o envolvimento de crianças e adolescentes com a criminalidade e as drogas. Queremos contribuir, por meio de serviços prestados à população, para que a segurança seja uma referência positiva para os jovens e, com isso, aumentar a confiança da sociedade nas forças de Segurança Pública”, explicou o tenente-coronel, Fábio bastos.

Os jovens e comunidades de abrangência do bairro Jardim dos Estados vão poder neste dia conferir de perto como funciona cada força de segurança e as atividades exercidas por cada uma, além de terem a oportunidade de participarem de um concurso de redação sobre o que aprenderam com o projeto, após as palestras.

“O prêmio para as três melhores redações será um voo panorâmico com o helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer). Nós queremos também que os jovens se inspirem, não só nas carreiras, mas nos bons exemplos dos agentes. Porque nós acreditamos que a melhor forma de melhorar a sociedade é por meio do trabalho conjunto entre a família, escola, Poder Público e a Segurança Pública”, explicou o tenente-coronel, Fábio Bastos.

Para o vereador, Edilei Roque Cesario (Neni Chimarrão) que integra o Projeto por meio da Câmara Municipal de Várzea Grande, defende a linha do ‘Bairro Integrado’, e que as Forças de Segurança Pública do Estado estão corretas quando aproximam a sociedade com a polícia em uma integração social, sobretudo nos lugares que possuem maior vulnerabilidade social. “Nós da Câmara Municipal entendemos que levando a segurança pública para estes bairros com serviços de cidadania, com certeza provoca redução nos índices de criminalidade nestas localidades. Criamos Leis que incentivam políticas públicas sociais para serem executadas nas comunidades. E este projeto vem a somar com os já implantados no município, estendendo a cidadania a mais comunidades da cidade”, afiançou o vereador.

Nessa edição participaram do projeto agentes da Polícia Militar (PM-MT), Policia Judiciária Civil (PJC), Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), Corpo de Bombeiros Militar (CBM-MT), Departamento Estadual de Trânsito (Detran/MT), além de parceiros da Assembleia Legislativa (ALMT), Câmara Municipal, Prefeitura de Várzea Grande e os projetos Rede Cidadã e Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd).

Durante todo o dia serão oferecidos serviços de orientação jurídica, confecção de documentos (RG, CRLV, Certidão de Nascimento, Casamento e Óbito), corte de cabelo, e Boletim de Ocorrência. Ainda na área interna da escola será montada pistas para brincadeiras lúdicas e atividades recreativas, todas com o envolvimento dos profissionais da segurança pública.

