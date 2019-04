Por: Rosano Almeida

Com a digna e honrosa missão de cuidar e proteger jovens, crianças e toda comunidade escolar, os policiais do grandioso projeto “Anjos da Guarda”, estarão constantemente visitando as unidades escolares desta capital.

A visão é a segurança das crianças ao chegar e sair das escolas, atentando sempre na prevenção do que pode vir a ocorrer de negativo com os jovens, que são o futuro de Cuiabá, Mato Grosso, Brasil e do Mundo.

Twitter: @estrelaguianews