Programação festiva marca a entrega do novo “Fiotão” e exalta valores da cultura local

Publicado por: Rosano Almeida

Por: Katia Passos

Com um pedido especial para que a população ajude a conservar o bem público que é feito com o imposto pago pelos cidadãos, a prefeita Lucimar Sacre de Campos e o senador Jayme Campos, acompanhados pelo governador Mauro Mendes, pelo presidente da Assembleia Legislativa, José Eduardo Botelho, pelo deputado federal, Emanuel Pinheiro Neto, pelo prefeito da Capital, Emanuel Pinheiro, secretários estaduais, municipais e outras autoridades participaram de toda a solenidade de inauguração do Novo Ginásio Poliesportivo Júlio Domingos de Campos, Fiotão, que contou com apresentações culturais.

Um espetáculo de música e cores marcou o evento. A participação de atletas de várias modalidades e a apresentação de danças e acrobacias, tiveram os ritmos marcados pela Orquestra do Instituto Jaiminho e Banda Municipal, sob aplausos de centenas de pessoas que foram ao local conhecer as estruturas do mais novo espaço de esporte e lazer.

“Um belo ginásio e que agrega todas as modalidades esportivas e em um único local, um marco que contempla o esporte em Várzea Grande”, definiu o professor de Educação Física, Jonas Barros, morador de Cuiabá que atravessou a ponte para certificar a grandeza do empreendimento. Para o educador é mais um espaço que pode ser utilizado para campeonatos regionais e que segue os padrões oficiais inclusive para receber jogos de campeonatos até nacionais.

Durante a solenidade foi apresentado um vídeo com as potencialidades do município, o hino de Várzea Grande teve as notas marcadas por vários ritmos musicais e com coreografia realizada por estudantes da Rede Pública Municipal. Um dos momentos mais marcantes da apresentação artística foi a entrada da bandeira de Várzea Grande que cobriu toda a extensão da quadra do Ginásio Fiotão. “Uma grande festa para marcar um grande feito”, comemorou Vilma Gonçalves, moradora do bairro 23 de Setembro.

Para a dona de casa Lorena de Campos, moradora da região central, a inauguração do Ginásio Fiotão significa o resgate da história de Várzea Grande. “É um local que foi palco de jogos esportivos, de formaturas e de inúmeros eventos sócias, por isso não poderia se perder a um amontoado de paredes. Essa nova estrutura, mais moderna e funcional é com certeza um marco na administração da prefeita Lucimar Campos.”, elogiou.

Acostumado a narrar jogos de torneios de futebol, o radialista Claudio Quiesque também aprovou a nova estrutura do ginásio ‘Fiotão’. “Para nós que estamos acostumados em participar de eventos esportivos, ver esse ginásio totalmente estruturado é motivo de orgulho. Várzea Grande merece um empreendimento desse porte além de ser um ginásio que faz parte da história desta cidade.O esporte amador e profissional agradecem a prefeita Lucimar que não poupou esforços em devolver para nossa cidade uma obra tão importante que marca a historio do esporte várzea-grandense, mato-grossense e brasileiro”, acrescentou.

FUNCIONALIDADE: O Ginásio Fiotão passa a ser um complexo poliesportivo. A área interna conta com estrutura necessária para a realização de jogos como basquetebol, futsal, handebol e voleibol. Já na área externa foram feitas a revitalização do entorno do ginásio que ganhou parque infantil e uma academia ao ar livre (espaço fitines). A biblioteca municipal ‘Farol do Saber’ passou por reforma e reestruturação, se juntando ao Restaurante Popular, que também faz parte do complexo.

Já a superintendência de Esporte e Lazer – que integra a pasta da Secretaria de Educação e Cultura passa a atuar nas dependências do ginásio Fiotão, e terá, a partir de agora, a responsabilidade de manter, zelar e administrar o local.

Para o secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Silvio Fidélis, a estrutura completa do Ginásio Fiotão o credencia a ser um dos núcleos do Estado de Mato Grosso, para as realizações de jogos e projetos esportivos e sociais.

Secom/VG