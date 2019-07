Programa ‘Orgulho Caipira’ estreia neste domingo na TV

Com apresentação de Donizeti Camargo, atração resgata tradições por meio da música sertaneja de raiz e elementos de sua história

Publicado por: Rosano Almeida

Estreia na TV neste domingo (7) o programa “Orgulho Caipira”, que resgata as tradições do homem do campo por meio da música sertaneja raiz, e traz elementos de sua história.

A atração, realizada pela Publiset Comunicação, com produção da Gaivota Filmes, será transmitida semanalmente no SBT SAT, para quem possui antena parabólica, das 10h30 às 11 horas. Para Michael Pablo, diretor do “Orgulho Caipira”, o programa foi elaborado ao público que aprecia música sertaneja e não contava com essa abordagem na TV aberta. “Nosso objetivo é apresentar um conteúdo envolvente e proporcionar entretenimento, focando em músicas sertanejas raiz”, explica. “Estamos muito otimistas e empolgados com esse projeto, e esperamos que quem vive na zona rural aprecie e se divirta com as canções e atrações.”

O “Orgulho Caipira” conta com apresentação de Donizeti Camargo, que conquistou o País com a música “Galopeira”. A novidade ainda terá um quadro estrelado por Fran Adorno, intitulada “Blogueirinha da Roça”, influenciadora do Tocantins que já tem mais de 1,8 milhão de seguidores no YouTube, destacando-se por mostrar o dia a dia de quem vive no campo.

“Estou muito feliz em fazer parte do programa, que tem tudo para ser um sucesso. É uma grande oportunidade para falarmos sobre diversos assuntos que são de interesse de quem vive na zona rural, e, ainda por cima, com muita música boa para animar esse público tão querido que vai nos acompanhar nas manhãs de domingo”, conta Fran Adorno.

Donizeti Camargo concorda. “Apresentar um programa como este é algo que me aproxima ainda mais do sertanejo raiz, que constrói minha carreira e me encanta há 40 anos”, comenta. “Agora é só aproveitar a música do interior e curtir uma prosa sobre a origem e as inspirações de nossos convidados.”

No mês de lançamento, as atrações serão Otávio Augusto e Gabriel, que irão participar do programa de estreia, Leyde e Laura, Adriana Farias e Yassir e Álvaro Couto.

“Orgulho Caipira” é realizado pela Publiset, e conta com patrocínio da HughesNet, líder mundial em internet via satélite, e apoio da Chácara dos Ingleses.

