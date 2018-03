Profissionais de Segurança Pública concluem curso de mecânico de armas em Pontes e Lacerda

Dezessete servidores da Segurança Pública, atuantes na região de fronteira, finalizaram na sexta-feira (23.03), o primeiro curso para mecânico de armas realizado no interior de Mato Grosso. A capacitação promovida pela Academia de Polícia Judiciária Civil (Acadepol) foi coordenada pela Delegacia Regional de Pontes e Lacerda (448 km a Oeste).

O curso com carga horária 40 horas/aula foi realizado entre os dias 19 a 23 março.As aulas teóricas foram ministradas no auditório da Delegacia de Pontes e Lacerda, e as aulas práticas realizadas no stande da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Durante cinco dias de treinamento, a turma, formada por 13 policiais civis, 02 policiais militares, 01 agente penitenciário, 01 policial rodoviário federal, recebeu instruções para montagem e desmontagem de armas de fogo, até o quinto escalão.

Conforme o delegado regional de Pontes e Lacerda, Rafael Mendes Scatolon, há uma grande preocupação com a capacitação e aperfeiçoamento de toda a equipe, tendo em vista as poucas oportunidades de cursos realizados no interior do Estado.

“Estamos em parceria com a Acadepol, buscando possibilidades de oferecer e propiciar cada vez mais capacitações para nossos servidores lotados fora da Capital e região metropolitana”, destacou Rafael Scatolon.

“O sucesso do curso para mecânico de armas, realizado em Pontes e Lacerda, só foi possível com o apoio da Diretoria Geral, Diretoria de Execução Estratégica, Academia de Polícia, Conselho Comunitário de Segurança Pública (Conseg), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Mineradora Apoena”, agradeceu o delegado regional.

