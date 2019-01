Procurar sempre fazer o bem sem olhar a quem: “Ação Entre Amigos”

Por: Rosano Almeida

Procurar sempre fazer o bem sem olhar a quem!!

Pensando assim que apostam o digno Grupo Movimento Flash Back e amigos do Sr. Valdir, a referida ação entre amigos está sendo encabeçada pelo Presidente do Grupo Movimento Flash Back, Sr. Miro, sua Diretoria e amigos. Uma festa com muito flash back, DJ’s, churrasco, harmonia e a sua digna presença, que está sendo promovida com muita humildade para ajudar no custeio do tratamento de saúde do filho do nosso amigo, Sr. Valdir.

A festa

Evento: Ação Entre Amigos

Onde: Renata Chrystian Eventos

Quando: 02/02/2019 – Sábado

Horário: As 12:00hs

Entrada: R$ – 10,00 Reais

Endereço: Bairro Poção

Cidade: Cuiabá-MT

Almoço

Churrasco

Atrações

DJ. Stive

DJ. Marcos Luis

DJ. Aelson Treme Tudo

DJ. Cesar Morcegão

DJ. Paulo Braga

DJ. William (Flash Back Room)

DJ. Cesar Moreno (Bar Brazuca)

Realização

Grupo Movimento Flash Back Cuiabá