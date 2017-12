Procurador-geral recebe medalha ‘Homens do Mato’

O procurador-geral de Justiça do Estado Mauro Benedito Pouso Curvo recebeu nesta terça-feira (12.12) das mãos do comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, coronel Marcos Vieira da Cunha, a medalha “Homens do Mato”.

O chefe do Ministério Público Estadual recebeu a maior honraria da PMMT, a comenda que simboliza o reconhecimento da instituição militar aqueles que contribuíram e contribuem com as ações de Segurança Pública.

O procurador Mauro Pouso disse que se sente feliz por tamanha honraria. Ele observou que nos 20 anos de carreira no Ministério Público esse é o segundo título que recebe. O primeiro, lembrou, foi como Cidadão Várzea-grandente.

OUTROS HOMENAGEADOS

No dia 30 de novembro, como parte das comemorações dos 182 anos da PMMT, 53 pessoas, entre civis e militares, foram condecoradas com a medalha “Homens do Mato”.

A homenagem que leva o nome da primeira estrutura de Polícia de Mato Grosso, criada em 1872, para fazer a segurança no Arraial de Bom Jesus de Cuiabá, hoje Cuiabá, capital do Estado. A entrega da comenda foi instituída em novembro de 2011, por meio do Decreto 815.

O comandante geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, coronel PM Marcos Vieira da Cunha, explica que a imposição da honraria é em reconhecimento aos esforços, dedicação e zelo com que os homenageados atuaram ao longo do ano com a Instituição.

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

