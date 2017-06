Procurador-Geral de Justiça de Mato Grosso rebate declarações de Ministro

O Procurador-Geral de Justiça, Mauro Benedito Pouso Curvo, classificou como inoportuna e equivocada a declaração do Ministro Gilmar Mendes sobre suposto “festival de abusos” cometidos por membros do Ministério Público do Estado de Mato Grosso no decorrer das investigações, referindo-se ao escândalo dos grampos.

“Mais uma vez, o ministro Gilmar Mendes, por falta de conhecimento da realidade fática do episódio ou por qualquer outro motivo, se posicionou de forma equivocada perante a opinião pública”, criticou o Procurador-Geral de Justiça.

O chefe do MP de Mato Grosso ratificou os esclarecimentos já prestados à sociedade mato-grossense e assegurou, novamente, de que nenhum dos números de telefone apontados no relatório de inteligência da Polícia Militar, que foram grampeados indevidamente na Comarca de Cáceres e amplamente divulgados pela imprensa, passou pelo Guardião do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco).

Esclareceu, ainda, que em relação à notícia crime instaurada a partir de representação efetuada pela OAB, relatando a existência de interceptações ilegais em investigações realizadas pelo Gaeco e Promotoria de Justiça de Defesa da Administração Pública e da Ordem Tributária, as providências estão sendo adotadas. O processo está sob a análise do Núcleo de Ações de Competência Originária (NACO).

“Todos os processos que chegam ao Ministério Público são criteriosamente analisados e que com relação a esta notícia crime também não será diferente. Os serviços prestados pelo Ministério Público Estadual à sociedade Matogrossense comprovam que a Instituição jamais deixou de exercer as suas atribuições Constitucionais e que, portanto, é inadmissível que insinuações maldosas e inverídicas sejam usadas para tentar atingir a credibilidade de Promotores e Procuradores de Justiça”, finalizou.

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

