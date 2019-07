Procon-MT registra mais de 17 mil reclamações no primeiro semestre de 2019

Publicado por: Rosano Almeida

No primeiro semestre de 2019, a Secretaria Adjunta de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor do Estado (Procon-MT) registrou 17.546 reclamações em Mato Grosso, quase 5% a mais do que o mesmo período do ano anterior. Deste montante, 11.010 foram registradas de forma presencial e outras 6.536 de modo online, pela plataforma www.consumidor.gov.br.

Pelo Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (Sindec), que corresponde aos atendimentos presenciais, a área “Serviços Essenciais” foi a mais reclamada do primeiro semestre de 2019, com 6.296 reclamações – sendo 3.196 de energia elétrica. Em seguida vem a área “Assuntos Financeiros”, com 1.832 registros; seguida de “Serviços Privados”, com 1.228 atendimentos.

Ainda no ranking semestral do Sindec, a área “Produtos”, ocupa o quarto lugar, com 1.222 registros. Em quinto aparece “Alimentos”, com 166 procedimentos, e em sexto, com 177 registros, a área “Saúde”. Em último lugar, com 89 registros, está “Habitação”.

Pela plataforma Consumidor.gov, a liderança segue com telecomunicações, com 2.586 reclamações no semestre. (Veja tabela 1)

Ranking mensal

Em junho foram registradas pelo Procon-MT 2.899 reclamações de consumidores. Deste total, foram 1.842 registros pelo Sindec, enquanto que no atendimento online, pela plataforma www.consumidor.gov.br, registrou-se 1.057 reclamações.

No Sindec, em junho, a área “Serviços Essenciais” também se manteve na liderança de reclamações, com 1.051 registros. Dentro dessa área, o assunto mais reclamado pelos consumidores ainda é “Energia Elétrica”, que fechou junho com 581 registros. Em relação à energia, o problema mais reclamado é “cobrança indevida/abusiva”, com 306 reclamações.

Na sequência de assuntos, aparecem a área “Água/Esgoto”, com 257 registros; seguido de “Telefonia Celular”, com 132 reclamações. Nesses dois assuntos, a cobrança indevida também se mantém como problema mais frequente apresentado pelos consumidores.

O segundo lugar é ocupado pela área “Assuntos Financeiros”, que apresentou em junho 326 reclamações, sendo: 88 registros para “Banco Comercial”, 82 para “Cartão de Crédito” e 70 para “Financeira”.

A área “Serviços Privados” ficou na terceira posição, com 213 registros. No assunto “TV Por Assinatura” foram registradas 53 reclamações. “Agências e Operadoras de viagens (pacotes turísticos)” foram 39 e “Informática (Provedor de Acesso a Internet)” 25 registros.

Na quarta posição aparece “Produtos”, com 206 registros. Já a área “Saúde” subiu para o quinto lugar do ranking, com 26 reclamações. Em seguida aparece “Habitação” com 14 registros. Na sétima e última posição do ranking está “Alimentos”, com seis registros.

Em relação à plataforma Consumidor.gov, a liderança continua com telecomunicações, que teve 393 registros em junho de 2019. (Ver tabela 2)

*Tabela 1. Ranking Semestral do consumidor.gov

De 01 de janeiro a 30 de junho de 2019, o Procon-MT registrou 6.536 reclamações pela plataforma www.consumidor.gov.br :

Posição Área Nº de reclamações 1º Telecomunicações 2.586 2º Serviços Financeiros 2.007 3º Produtos de Telefonia e Informática 600 4º Transportes 492 5º Demais Serviços 264 6º Demais Produtos 253 7º Produtos Eletrodomésticos e Eletrônicos 203 8º Turismo/Viagens 59 9º Saúde 57 10º Alimentos 09 11º Água, Energia e Gás 04 12º Educação 01 13º Habitação zero

**Tabela 2. Ranking de junho do consumidor.gov

Em junho de 2019, o Procon-MT registrou 1.057 reclamações pelo www.consumidor.gov.br :

Posição Área Nº de reclamações 1º ‘Telecomunicações’ 393 2º Serviços Financeiros 345 3º Transportes 89 4º Produtos de Telefonia e Informática 84 5º Demais serviços 55 6º Demais produtos 39 7º Produtos eletroeletronicos e eletrodomesticos 26 8º Saúde 14 9º Turismo/Viagens 10 10º “Alimentos” e “Água, Energia e Gás” 01

Procon-MT

