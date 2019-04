Primeiro passo! Flamengo vence o Maringá e fica a uma vitória da classificação para a Superliga

Fora de casa, Mais Querido faz 3 sets a 0 na equipe paranaense e leva vantagem para o Rio de Janeiro

Publicado por: Rosano Almeida

Falta uma! O Flamengo venceu o Maringá (PR) na noite deste sábado (30.03), no ginásio Chico Neto, por 3 sets a 0 (parciais de 21/25, 15/25 e 15/25) na primeira partida das semifinais. O resultado deixou o Rubro-Negro a uma vitória da classificação para a Superliga A, grande objetivo da temporada. Agora, o Mais Querido volta para o Rio de Janeiro e inicia a preparação visando o segundo jogo da série melhor de três, que será realizado na próxima quinta-feira (04), às 19h, no ginásio da AABB.

A equipe da casa começou a partida com vantagem, impondo uma boa sequência de saques e chegando a abrir 5 a 2. O Rubro-Negro reagiu e, com bloqueio de Ju Mello e Angelica, empatou em 8 a 8, passando à frente com um ataque da oposta pelo fundo, fazendo 10 a 9 no placar. O jogo continuou equilibrado até meados do primeiro set, com as duas equipes se revezando à frente do marcador. Entretanto, o Flamengo encontrou seu ritmo de jogo e começou a abrir vantagem, fechando a parcial em 25 a 21.

No segundo set, o Mais Querido não deu chances ao adversário e iniciou o set chegando a fazer 10 a 5. O Maringá encostou no placar em 12 a 10, mas o treinador Alexandre Ferrante pediu tempo e arrumou a casa. Com ace de Ju Mello, o Rubro-Negro chegou a 15 pontos contra 10 das donas da casa. Após um longo rally, mais um ponto de Juliana, dessa vez de bloqueio, fechou a parcial em 25 a 15.

O Flamengo sofreu com o bom saque de Maringá no início do terceiro set. Um ataque pelo meio de Nandyala Gama marcou o terceiro ponto rubro-negro contra seis da equipe paranaense e colocou Jessica no serviço. Com bela sequência de saques, a ponteira ajudou o Mais Querido a virar o jogo e fazer 12 a 6. A oposta Angelica marcou diversas vezes e o Flamengo manteve a liderança até o fim, encerrando a parcial novamente em 25 a 15, vencendo o confronto por 3 a 0.

