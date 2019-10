Primeiro FASIPE Fest foi um sucesso

Publicado por: Rosano Almeida

A Faculdade FASIPE CPA recebeu no dia (25.09), estudantes do terceiro ano do ensino médio das escolas de Cuiabá. Eles foram recepcionados pelos coordenadores, professores e acadêmicos, nesta visita eles tiveram a oportunidade de conhecer as salas de aulas, clínicas, biblioteca e toda a estrutura da instituição.

O FASIPE Fest tem como objetivo contribuir para a escolha de uma profissão desses alunos, que estão no último ano do ensino médio e estão com dúvidas sobre qual profissão seguir, por isso, o primeiro contato com a faculdade é muito importante.

A faculdade FASIPE CPA acredita que isso é uma forma de motivar e incentivar os alunos, pois, para muitos, foi um momento de definição sobre qual curso irá ingressar.

“Foi uma grande integralização da Faculdade FASIPE CPA com as escolas estaduais, o intuito do evento foi mostrar a faculdade, laboratórios e a sua estrutura. Tivemos a participação de aproximadamente 600 alunos, e, é nosso dever levar a informação para esses alunos, é uma maneira de aproximar os estudantes da realidade do que eles vão encontrar em uma faculdade. ” Conclui o Diretor Acadêmico Anderson Clayton Conceição Soares.

Os alunos conheceram mais sobre os cursos que a instituição oferece, com atividades e conversas organizadas pelos coordenadores e professores de cada curso.

A faculdade FASIPE CPA está de portas abertas para quem tem o interesse de conhecer a estrutura e os cursos oferecidos pela instituição.

Assessoria FASIPE CPA