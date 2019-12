Primeira-dama repassa arrecadação de alimentos à Prefeitura e cita novo tempo em Cuiabá

Desde 2017, as três edições da campanha reuniram mais de 800 mil kg de alimentos e, em torno, de 52 mil cestas

Publicado por: Rosano Almeida

A primeira-dama Márcia Pinheiro entregou a arrecadação de alimentos da 3ª edição da campanha, nesta quarta-feira (18), em cerimônia realizada no auditório da Prefeitura de Cuiabá. O terceiro ano reuniu em torno de 12 mil cestas, equivalente a mais de 200 mil quilos, os quais são direcionados a famílias em vulnerabilidade social.

Durante a cerimônia simbólica de entrega à Casa de Conselho, instituição responsável pela distribuição das cestas, a primeira-dama destacou o novo momento em que Cuiabá atravessa com mais oportunidades e mudanças na área social.

“Hoje estamos entregando as cestas em quantidade menor em relação às outras edições porque a realidade de Cuiabá hoje é outra. Nossa meta é qualificar as pessoas para que as mesmas possam adquirir o seu próprio alimento e sejam cada vez menos dependentes do poder público. Ainda assim vamos destinar a arrecadação para aqueles casos extremos de pessoas realmente em vulnerabilidade social”, frisou.

O discurso foi em relação ao programa de capacitação profissional Qualifica 300, que tem atendido quase 5 mil pessoas e certificado à população para o mercado de trabalho, colocando Cuiabá entre as principais capitais na criação de emprego e entre as menores taxa de desemprego do país.

A campanha Natal Sem Fome atendeu apenas a necessidade levantada pelo Núcleo de Apoio à Primeira-dama, que foram de pouco mais de 9 mil cestas em três categorias: a Casa de Conselhos, os quais apresentam a demanda das mais de 120 entidades sociais; as Associações de Bairros, pedidos pontuais de famílias em vulnerabilidade social e os Centros de Referência em Assistência Social.

“O idoso hoje, sobretudo o carente, precisa muito dessas cestas. Nós temos a associação Menino Jesus, do Jardim Vitória, vai atender 116 famílias que estão cadastradas em nossa associação e que são atendidas ao longo do ano”, contou o presidente do Conselho do Idoso, Jerônimo Urei.

As três edições da campanha, juntas, reuniram mais de 800 mil kg de alimentos desde 2017 e, em torno, de 52 mil cestas. O novo formato utilizado este ano contou com o apoio do Fundo Solidário Social instituído, em junho, para financiar programas e atividades inerentes de grande relevância da área social, como tange a característica do Natal Sem Fome.

“O conselho deliberativo do fundo se reuniu e decidimos fazer apoio ao Natal Sem Fome e estimamos até 15 mil cestas. Porém, desejamos que esse número seja cada vez menor porque esperamos que as pessoas tenham melhor condição de vida e emprego”, disse o membro do Fundo Social Solidário, Ubirajara Perdomo.