Primeira-dama realiza entrega de cobertores em noite com mínima de 17º C

Durante dois dias, a primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro, e a equipe de voluntários da campanha Aquece Cuiabá percorreram as ruas da capital para entregar cobertores a pessoas em situação de moradia de rua, público alvo definido devido a frente fria que atingiu, na última quarta-feira (31.05), seu auge com mínima de 17º C e sensação térmica em torno de 15º C.

Nos dois dias, foram distribuídos em torno de 250 cobertores, sempre de acordo com a necessidade, como, por exemplo, alguns casos duas ou mais peças para cada pessoa.

“As doações continuam, mas o objetivo é levar o cobertor para as pessoas que necessitam e diante do frio, que já estava previsto, traçamos a estratégia de levar, neste primeiro momento, os cobertores aqueles que mais necessitam, as pessoas em situação de rua”, disse Márcia Pinheiro.

Do universo de 20 mil cobertores previstos para arrecadação total da campanha, cerca de 2% são destinados a todas aquelas pessoas as quais, por diversos motivos, estão nas ruas, em sua grande maioria psicodependentes que são abrigados em unidades de Acolhimento Institucional da prefeitura. Entretanto, acabam deixando os locais por conta da dependência química.

Os profissionais que compõem a equipe de Serviço Especializado de Abordagem Social acompanharam a ação, como apoio técnico, no primeiro contato com os moradores de rua, assim explica a técnica em assistência social, Maria Rita Martins.

“Nos apresentamos como servidores da prefeitura e dizemos que estamos ali para ver como eles estão e se querem alguma ajuda social, tais como sair da situação de rua e ir para um abrigo municipal. Caso haja interesse de abrigo já os encaminhamos aos nossos albergues”, contou a técnica.

Cerca de 15 pontos foram mapeados para a primeira etapa de entrega, entre eles estão praças públicas como a da República, Ipiranga, Rachid Jaudy e 08 de Abril, além de locais de grande concentração conhecidos como a Ilha do Bananal, na região do Morro da Luz.

Próximas etapa

O segundo momento de entrega acontece na próxima semana e o público alvo são as entidades sociais cadastradas, por meio do site da campanha, para receber os cobertores.

As mais de 90 instituições indicadas pelos Conselhos de Direto, constantes no cadastro, somadas as comunidades carentes, apontadas pelos Centros de Referências Especializado de Assistência Social (Creas), representam 98% do público alvo da campanha.

Doações

As doações vão até o dia 21 de junho e podem ser feitas em duas modalidades. A primeira online, por meio de portal eletrônico, no qual hospeda-se a campanha Aquece Cuiabá ao usar o site da Lepin Enxovais, instituição paulistana parceira da campanha.

A segunda modalidade é a opção do comércio varejista cuiabano que envolve mais de 50 lojas de cama, mesa e banho em toda região onde o colaborador pode adquirir os cobertores e fazer a entrega nos pontos de coletas espalhados por toda Cuiabá.

Acesse: www.aquececuiaba.com.br

