Primeira-dama lança campanha natalina voltada à arrecadação de alimentos

A primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro, lança a campanha de final de ano intitulada “Natal Sem Fome”, com o propósito de arrecadar alimentos para suprir as necessidades de diversas famílias cuiabanas, em vulnerabilidade social, mapeadas pela Secretaria de Desenvolvimento Humano e Assistência Social, por meio dos conselhos municipais.

“Novamente vamos convocar a população cuiabana, os empresários, os parceiros e todas aquelas pessoas interessadas nessa importante causa. A noite de Natal é marcada pelos presentes, pelos brinquedos, mas, antes de tudo tem a ceia e muitas famílias não tem comida para colocar na mesa. Então, nosso dever como cidadão é contribuir para que o Natal dessas famílias seja o mais digno e mais especial possível”, disse Márcia.

A campanha possui a característica simples e objetiva: em parceria com uma importante rede de supermercados da capital será disponibilizado o ponto de venda da cesta básica especial da campanha com o preço acessível.

As metas, os procedimentos e toda informação da grande campanha natalina constarão no ato de abertura de doações. A ação foi idealizada com base na Aquece Cuiabá, campanha de arrecadação de cobertores, liderada pela primeira-dama, no primeiro semestre, qual conseguiu o montante de 20 mil cobertores.

Serviços

Assunto: Lançamento da campanha Natal Sem Fome

Local: Praça Alencastro – R. Joaquim Murtinho – Centro Norte, Município de Cuiabá – MT, 78005-360

Horário: 15h00

Data: 05 de dezembro

Assessoria da Prefeitura

