Primeira-dama e Esposas dos Parlamentares promovem Chá Beneficente em favor da Casa do Amparo

Numa ação conjunta entre a Prefeitura e a Câmara de Cuiabá, através da primeira-dama, Márcia Pinheiro e as esposas dos vereadores, foi realizado, na tarde de quarta-feira (09.08), um chá beneficente com o intuito de arrecadar dinheiro para promover melhorias na Casa de Apoio para mulheres que sofrem violência doméstica.

Márcia Pinheiro enalteceu a parceria da Prefeitura com a Câmara pela realização desses trabalhos sociais, já que eles visam a atender as necessidades de nossa população, ela complementa: “Estamos muito felizes com o esse trabalho que estamos realizando junto com as esposas dos vereadores que nos dão total apoio em mais essa ação social.

Ação essa que tem como objetivo melhorar a Casa de Apoio para as mulheres que sofrem violência doméstica, para dar mais conforto a elas e também a seus filhos. Além de amparo com Psicólogos e Assistentes Sociais, também queremos oferecer a essas mulheres vários cursos de formação, para que quando deixarem a casa tenham como se sustentar”.

Para a Sâmara Malheiros: “essa parceria é um grande sucesso, uma vez que permite que nós unamos forças em prol de buscar resolver ou, na medida de nossas possibilidades, minimizar as injustiças sociais, que historicamente assola o nosso país nas suas diversas instâncias”.

Eliane de Souza, esposa do vereador Toninho de Souza, parabenizou a todos por essa ação tão importante para a sociedade e que espera que novas ações sejam realizadas.

Melissa Carvalho, esposa do vereador Lilo Pinheiro, disse que toda ação social é válida e tem seu valor, e que a próxima será no dia das crianças.

Silvana Veloso, esposa do vereador Marcos Veloso, ressaltou que a delegacia da Mulher trabalha integrada com a casa de apoio.

O número de mulheres que sofrem violência doméstica vem aumentando consideravelmente dia a dia e quando elas conseguem denunciar seu agressor, buscam refúgio na Casa de Apoio, elas trazem consigo seus filhos que também sofrem com a situação. As vitimas de violência doméstica não tem como voltarem para suas casas, e elas precisam de todo apoio para ter segurança, quando denunciam maus tratos sofridos.

A ação beneficente que vem ao encontro de uma causa social, que visa a melhorar a segurança das pessoas mais carentes é muito importante, nesse contexto o trabalho realizado pelas mulheres dos vereadores junto com a primeira dama de Cuiabá é necessário e essencial além disso, desmistifica a figura de “madames” que é imputada a elas.

Acesse as fotos: https://goo.gl/WdZpCJ

Secretaria de Comunicação