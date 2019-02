Primeira-dama e delegadas discutem implantação de atendimento 24h a vítimas de violência

A primeira medida do atual Governo a favor das mulheres será com foco no acolhimento e humanização do atendimento prestado a elas.

Por: Luana Braga

Com o propósito de promover melhorias no atendimento às mulheres vítimas de violência, a primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, o secretário de Estado de Segurança Pública (Sesp), Alexandre Bustamante, conjuntamente com representantes que atuam na defesa das mulheres, visitaram nesta sexta-feira (22), as instalações da atual Delegacia Especializada da Mulher, em Cuiabá.

Também estiveram presentes na visita a secretária de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), Rosamaria Carvalho; a presidente do Conselho Estadual da Mulher, a procuradora Glaucia Amaral; e a advogada e presidente da Comissão de Direito da Mulher da OAB-MT, Clarissa Lopes Maluf.

A primeira-dama e as representantes foram recebidas pelas delegadas Jozirlethe Magalhães Criveletto, titular da Delegacia da Mulher de Cuiabá, e Daniela Silveira Maidel. Elas apresentaram toda a estrutura física da unidade, que atende tanto as ocorrências do público feminino como o de idosos.

“A meta, a curto prazo, é garantir melhorias na estrutura física dessa unidade, humanizando mais o atendimento e favorecendo um maior acolhimento nos casos de violência doméstica. Nossas mulheres precisam se sentir mais seguras e acolhidas. O ideal seria que esse tipo de violência jamais ocorresse, mas como temos que lidar com esses casos, que seja de uma forma mais sensível e menos dolorosa para elas”, avaliou Virginia Mendes.

A secretária da Setasc, Rosamaria Carvalho, também já está verificando a possibilidade de instalar, na atual Delegacia da Mulher, um núcleo para atendimento psicossocial às mulheres vítimas de violência, composto por assistentes sociais e psicólogas.

“Essa será a primeira de muitas ações que desenvolveremos por meio de parceria para esse público mais vulnerável. Com o empenho da primeira-dama e de todas as delegadas, tenho certeza que atingiremos efetivamente essas mulheres que necessitarem de atendimento. Nossa proposta é oferecer todo o amparo psicológico, ou seja, fazer com que elas se sintam mais seguras e possam se empoderar”, destacou.

Plantão 24 horas

Outra visita realizada pela primeira-dama Virginia Mendes e pelo secretário Alexandre Bustamente foi às obras do prédio onde hoje funciona a 2ª Delegacia de Polícia da Capital, no bairro Carumbé, e que futuramente abrigará a sede do plantão de violência doméstica e familiar.

Virginia Mendes e o secretário de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, durante visita

O local ainda precisa de adequações na rede elétrica, hidráulica e de melhorias para abrigar as equipes do plantão e prestar o serviço de acolhimento humano e adequado tanto às vítimas e aos acompanhantes. A primeira-dama já está articulando parcerias para garantir que a finalização da obra ocorra o mais breve possível.

O plantão deverá contar com 5 equipes completas compostas por delegados, investigadores, escrivães e assistentes. Além de profissionais como assistentes sociais e psicólogos.

“Nossa primeira-dama, Virginia Mendes, já demonstra a que veio. E elencou as causas das mulheres em situação de vulnerabilidade como uma das prioridades. Dentro de um planejamento de governo, atenderemos essas demandas e assim tornaremos nosso Estado mais seguro para todos”, destacou Bustamante.

