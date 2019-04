Primeira-dama abre celebrações da páscoa e entrega 1,2 mil ovos de chocolate

Publicado por: Rosano Almeida

As celebrações da Páscoa foram iniciadas na quinta-feira (11) pela Prefeitura de Cuiabá. Em uma ação solidária, denominada ‘Páscoa Criança Feliz’, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano em parceria com a primeira-dama Márcia Pinheiro, distribuíram 1,2 mil ovos de chocolates, para crianças e adolescentes assistidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), das unidades assistenciais do Município.

“Uma festa simbólica, que vai além do chocolate. Representa o amor de Cristo por todos nós. É esse o significado maior dessa celebração: a paz, o amor, a gratidão, solidariedade com o próximo, que é tão importante neste mundo em que estamos vivendo hoje”, disse Márcia.

A primeira-dama também expressou sua gratidão aos servidores das unidades assistenciais. “É notório a relevância desses dedicados profissionais, que atuam nas unidades, doando seu melhor para os assistidos. Sempre pensando em proporcionar qualidade de vida, por meio das ações, preparadas com tanto amor e carinho. Sem eles, não conseguiríamos abranger a todos e, realmente, realizar um resgate, uma transformação na caminhada de cada um,” acrescentou.

Representando a equipe da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, a adjunta da Pasta, Hellen Ferreira, agradeceu pela união de todos e explicou que os chocolates serão distribuídos pelas unidades. “Hoje estamos fazendo a abertura, com essa singela ação, que só foi possível mediante a união de toda a equipe, focando na felicidade dessas crianças e adolescentes. Aqui começamos a entrega e ela continua pelas unidades assistenciais que assistem essa faixa etária”, reforçou Hellen.

Os assistidos do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do CPA, fizeram uma apresentação da Paixão de Cristo. A pré-adolescente Milena Micaeli, de 12 anos, contou da sua experiência na ação. “A gente sente um alegria quando está falando sobre Jesus. É muito bom. Ele ensina que temos que respeitar e amar nosso semelhante, fazer o bem sempre”, expressou.

Ao todo, a rede de assistência possui 14 Centros de Referencias de Assistência Social (Cras), distribuídos pelas quatro regiões da Capital. Neles, são atendidos mais de 1.200 crianças e adolescentes, por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV). Nos Centros são oferecidos atividades culturais, de educação, acompanhamento psicológico, agregando à família, para se trabalhar o fortalecimento de laços. Também são realizados eventos festivos que envolvem temas educativos, somando-se ao conteúdo didático escolar.

Assessoria da Prefeitura

Twitter: @estrelaguianews