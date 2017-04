Presidentes de Federações do Comércio se reúnem em Cuiabá para debater pauta do Fórum Amazônia Legal

Entre as pautas levantadas na reunião preparatória do Fórum Amazônia Legal, está a questão da logística. “Nós que integramos a Amazônia Legal sabemos que um dos grandes complicadores para o desenvolvimento desses Estados é a falta de logística adequada. Isso prejudica tanto o escoamento da nossa produção quanto também a compra de produtos de fora, já que as estradas ruins encarecem o frete, refletindo no preço dos produtos e prejudicando a concorrência”, disse o presidente da Fecomércio-MT, Hermes Martins da Cunha.

O presidente da Fecomércio do Amazonas, José Roberto Tadro, reforçou a importância em destacar o papel do comércio no desenvolvimento da economia. “Nós teremos no mês de maio, a reunião do Fórum Amazônia Legal e, para isso, é fundamental que juntos, os presidentes das Federações definam estratégias e programas para fortalecer e proteger a classe empresarial. Juntos nós podemos debater maneiras de participar mais ativamente dessas mudanças propostas pelo governo federal, como é o caso do pacote de reformas, e que com certeza, vão impactar nesse segmento”, disse Tadro.

O presidente da Fecomércio no Acre, Leandro Domingos Pinto, destacou a importância da desburocratização administrativa no que diz respeito à política econômica adotada atualmente. “Um passo importante enquanto Estados que integram a Amazônia Legal é simplificar os processos”, disse. Os presidentes das Federações do Comércio em Mato Grosso, Acre, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins e mais três representantes da Fecomércio do Ceará, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Norte, que são convidados, aproveitaram a oportunidade para se reunir com o governador de Mato Grosso, Pedro Taques. Na ocasião, o presidente Hermes Martins apresentou ao governador a visão de Amazônia Legal enquanto Bloco econômico. “Juntos nós somos mais fortes. Individualmente, nossos estados têm pouca representatividade ante ao cenário nacional. No entanto, se nós nos unirmos, ganhamos força. Para se ter uma idéia, nosso bloco agrega 42 senadores e cerca de 230 deputados federais”, disse Hermes.

O governador agradeceu a visita e parabenizou a iniciativa do presidente Hermes em conjunto com os demais presidentes, em expandir a visibilidade dos Estados por meio do Bloco econômico Amazônia Legal. “No que depender de mim, a classe empresarial vai continuar desenvolvendo e o presidente Hermes tem meu total apoio”, afirmou Taques.

O XXV Fórum da Amazônia Legal está previsto para acontecer nos dias 3, 4 e 5 de maio em Palmas, no Tocantins.

