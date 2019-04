Presidente Janaina participa da 17ª Semana de Vacinação nas Américas

Evento foi lançado no Sesc Arsenal com a presença do ministro da Saúde

A presidente em exercício da Assembleia Legislativa, deputada Janaina Riva (MDB), participou nesta segunda-feira (22.04), do lançamento da 17ª Semana de Vacinação nas Américas (SVA), que acontece paralelamente a 8ª Semana Mundial de Imunização. A parlamentar reafirmou o compromisso da ALMT em aderir à campanha divulgando a importância da participação da população.

Realizado no Sesc Arsenal, em Cuiabá, o lançamento contou com a presença do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. “Há muito tempo não víamos uma campanha tão grande de vacinação em nosso país demonstrando a importância da saúde preventiva. Isto porque sabemos que depois que o problema acontece fica mais caro, seja para o governo, seja para a prefeitura. Então, é importante fazer esse movimento sim e a presença do ministro enriquece ainda mais o evento”, destacou a deputada.

Ela também reconheceu a importância da vacinação para grupos prioritários, como o de policiais e professores, que segundo ele, são profissionais que trabalham em aglomerações, e estão mais suscetíveis a contaminação por qualquer tipo de doença.

“É importante estender a eles a prioridade, pois são servidores que ficam sempre à frente de grande número de pessoas, sem o controle de quem tomou ou não a vacina, diferente de alguém trabalha dentro de um gabinete. É importante e acredito que surjam outros profissionais que se enquadrem a esse rol de prioridade por ter esse contato direto com o público”, afirmou.

SANTA CASA – Sobre a situação da Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, a presidente disse que a não intervenção impede a entidade de receber recursos públicos. “O ministro vai cobrar esse pedido de intervenção solicitado há um mês, mas que não aconteceu. Hoje, era para cobrarmos o repasse que ele garantiu à Santa Casa, mas não será possível porque a intervenção ainda não foi feita. Então, aguardamos que isso caminhe de forma mais breve e que a presença do ministro seja, quem sabe, uma forma de passar confiança ao prefeito Emanuel Pinheiro e ao governador Mauro Mendes de que se houver intervenção ele vai auxiliar nessa problemática”, concluiu.