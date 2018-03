Presidente do TST recebe novos procuradores do Ministério Público do Trabalho

Brasília – O atual presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro José Batista Brito Pereira, recebeu nesta quinta-feira (15), a visita de 39 novos procuradores do Trabalho. Com o procurador-geral do Ministério Público do Trabalho (MPT), Ronaldo Fleury, e a subprocuradora-geral Sandra Lia Simón, o momento coroou o curso de ingresso e vitaliciamento dos mais recentes membros do MPT.

Na ocasião, a coordenadora do curso de ingresso e vitaliciamento (CIV), subprocuradora-geral do MPT Sandra Lia Simón, falou que o objetivo da visita como parte das atividades de quem passa pelo curso é justamente “firmar os laços do MPT com a Justiça do Trabalho, em todas as suas instâncias”.

Para tanto, Sandra Lia conta que antes da visita ao presidente do TST, juízes do Trabalho, de primeiro grau, deram palestras no CIV, desembargadores de tribunais regionais também conversaram com os novos integrantes do MPT, e a ministra Delaíde Miranda Arantes falou ontem, no início da tarde, sobre a reforma trabalhista e a Justiça do Trabalho, como parte das atividades do curso ocorrido na Escola Superior do MPU.

“A carreira do Ministério Público tem enormes desafios, e cada passo que a gente dá, é uma história que a gente escreve”, destacou o egresso do MPT, Brito Pereira, confessando guardar, pela antiga casa, a “boa saudade”. Ressaltou, ainda, que “deixamos pegadas em todos os lugares por onde passamos, e as pegadas da carreira do MP são sempre muito bem escritas; elas não se apagam, porque são exemplos que se espraiam”, arrematou ele, na mensagem de boas-vindas.

O presidente do TST disse aos novos procuradores: “não se afastem daquilo que aprenderam, mas se aproximem muito daqueles que aprenderam primeiro; pois todos os dias aprendemos com nossos colegas, e até com nossas próprias ações, mesmo eventuais equívocos”.

O procurador-geral do MPT, Ronaldo Fleury, reforçou a fala do ministro, alertando que é importante manter sempre a mente aberta para esse eterno aprendizado. Para o PGT, a recepção do presidente do TST aos novos procuradores e a mensagem transmitida, sobre a relevância de estarmos sempre pré-dispostos a aprender cada vez mais, demonstra não apenas a humildade, mas também a sabedoria de Brito Pereira.

“É muito gratificante para mim assumir como procuradora do MPT, carreira que sempre almejei; eu, que comecei como estagiária na instituição, depois fui assessora, e hoje estou aqui, ouvindo lições de vida do presidente do TST, que tem uma história no MPT”, comentou a procuradora do MPT em Cabo Frio (RJ) Arianne de Araújo Miranda, que foi primeira colocada no 19º concurso para procuradores do Trabalho.

O presidente do TST renovou o convite para os procuradores: “espero que não fiquem apenas nessa sala fria e silenciosa, mas que compareçam outras vezes, nas barulhentas salas de sessões, onde os debates são, às vezes, acalorados”, brincou ele.

Ministério Público do Trabalho

