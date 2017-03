Presidente do TCE destaca importância do controle social em palestra para vereadores

O presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Antonio Joaquim, foi um dos palestrantes convidados do XIV Encontro Nacional de Vereadores e assessores de Câmaras Municipais. O evento, uma iniciativa da União dos Vereadores do Brasil (UVB), acontece no Teatro do Cerrado “Zulmira Canavarros”, em Cuiabá.

O conselheiro abordou o tema “Controle Social” e destacou a importância do trabalho de fiscalização dos vereadores para a transparência e qualidade das políticas públicas. Ao mencionar as responsabilidades dos agentes políticos e gestores públicos, Antonio Joaquim lembrou que “salvadores da pátria são engôdo, simplesmente não existem” na esfera federal, estadual ou municipal, e que não se deve esperar que, por algum milagre, os problemas dos municípios, dos estados e do Brasil sejam resolvidos por um político ou um grupo político apenas.

“A salvação da nação somos nós mesmos, os cidadãos que exercendo o controle social, fiscalizando e denunciando os mal feitos dos gestores, podemos interferir na formulação das políticas públicas e em sua execução, seja por meio do voto, na hora de escolher prefeitos, vereadores, deputados estaduais e federais, senadores e o presidente da República, que são os encarregados de propô-las, aprová-las e colocá-las em prática, seja por meio de ferramentas como a participação em audiências públicas e até mesmo, por exemplo, por meio do Geo-Obras que o TCE-MT disponibiliza em seu portal”, pontuou Antonio Joaquim.

O presidente da Corte de Contas frisou ainda que o Tribunal tem se colocado como parceiro dos gestores e agentes públicos de Mato Grosso para capacitá-los em questões como elaboração de leis orçamentárias, aspectos legais da administração pública, aplicação de sistemas de controle e gestão interna, entre outros, por meio do programa “Democracia Ativa”.

Conforme o conselheiro, o TCE-MT também tem buscado avançar para além de suas atribuições constitucionais de fiscalizador das contas públicas e de contas de governo ao oferecer capacitações para o público em geral sobre controle externo e controle social através de programas como o “Consciência Cidadã”.

“Somos um Tribunal de Contas avançado e uma referência no Brasil exatamente por termos esta consciência de que temos o dever de ajudar os gestores públicos e agentes políticos na boa execução das políticas públicas a fim de que estas gerem, de fato, qualidade de vida para o cidadão. Afinal, é isto que todos nós queremos: que os serviços públicos funcionem como devem funcionar, que a escola funcione, que a saúde funcione, que o transporte coletivo funcione, que as estradas sejam transitáveis e as pontes seguras, que as obras contratadas sejam entregues, tenham qualidade, preço justo e que o dinheiro dos impostos seja aplicado de forma honesta, eficiente, criteriosa e com transparência”, sublinhou Antonio Joaquim.

Durante o evento, o presidente do TCE-MT foi homenageado com a “Comenda do Mérito Legislativo Nacional da UVB”. A honraria, segundo o presidente da UVB, Gilson Conzatti, é um reconhecimento da instituição ao trabalho prestado pelo conselheiro Antonio Joaquim em prol da valorização do controle externo e social, bem como do Poder Legislativo municipal e estadual.

Tribunal de Contas de Mato Grosso

Twitter: @estrelaguianews