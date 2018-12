Presidente da Fecomércio-MT participa da 1ª reunião da nova diretoria da CNC

A nova diretoria da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) reuniu-se com o presidente José Roberto Tadros, no dia 13 de dezembro (quinta-feira), no Rio de Janeiro, para tratar dos principais assuntos que serão pauta para o próximo ano. As reformas trabalhista e tributária foram amplamente discutidas entre os membros da diretoria, além das ações da CNC junto aos deputados e Senadores.

O presidente da Fecomércio-MT, José Wenceslau de Souza Júnior, esteve presente na última reunião de 2018 e recebeu dos membros da atual diretoria os parabéns pela condução da gestão que a entidade vem tomando. “Estamos realizando ações que irão nortear a nova administração da Fecomércio-MT, um exemplo é o Canal da Transparência, onde todo o interessado pode analisar, mês a mês, as ações corporativas da entidade que representa a classe empresarial do comércio de bens, serviços e turismo no estado”, salientou Wenceslau.

Assessoria

