Presidente da Câmara de Cuiabá homenageia o poeta Moisés Martins ao nomear Sala de Cultura como o nome do escritor

Na manhã desta terça-feira (05), o poeta, imortal da Academia Matogrossense de Letras, ex-vereador entre outras funções, Moisés Martins esteve na Casa de Leis para falar a respeito da preservação da história e da memora cuiabana. Na oportunidade o presidente ao parlamento municipal, Justino Malheiros, ressaltou a importância do poeta para a cultura de Mato Grosso e de Cuiabá, ao mesmo tempo em que informou ao Acadêmico que Câmara o homenageou dando seu nome a Sala de Cultura da Câmara de Cuiabá. “Essa homenagem decorre dos importantes serviços prestados pelo poeta a arte e a cultura cuiabanas”, complementou Malheiros.

Ao iniciar sua fala na Tribuna Livre, Martins, conclamou aos vereadores a não fazerem e a não aprovarem projetos de lei que atentam contra a identidade e a cultura do povo cuiabano, principalmente no tocante as alterações dos nomes de ruas, despois disso saudou aos vereadores, em especial ao vereador Abilio Junior que o convidara a Tribuna Livre.

Em uma de suas falas, Martins ainda relatou que: “tivemos um grande vereador, aqui nessa casa chamando Barbosa Caramuru, ele fez um projeto de lei que eu ratifiquei, eu assinei junto com ele para que a prefeitura colocasse o nome nas ruas oficiais e colocasse também o apelido delas, por exemplo, a rua dos porcos é a Antônio João, nós vamos ter vergonha de dizer que nós temos uma rua dos porcos em Cuiabá, por que rua dos porcos?, porque lá havia um criação de porcos que desaguava na prainha”.

Outro exemplo dito pelo ex-parlamentar, foi o da rua 15 de julho, que antigamente era conhecida como rua Bela do Juiz, assim era conhecida porque um juiz morara próximo a praça da República, e ele se apaixonou uma presidiária, esta fugia as noites do quartel, que ficava na, hoje, biblioteca Estevão de Mendonça para visitar o juiz, esse fato, tornou Bela do Juiz um nome popular e assim os cuiabanos chamavam aquela rua, após a inclusão do nome oficial, poucos cuiabanos conhecem essa história, daí a importância de preservar a cultura cuiabana.

Secretaria de Comunicação

Twitter: @estrelaguianews