Presidente da ALMT visita Ciopaer e recebe proposta para criação de Fundo de Aviação de Segurança Pública

Deputada Janaína Riva visitou o Ciopaer juntamente com o secretário de Segurança, Alexandre Bustamante

A presidente da Assembleia Legislativa, deputada estadual Janaina Riva (MDB), realizou, na manhã desta terça-feira (7), uma visita oficial ao Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) de Mato Grosso, com o secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, para conhecer a estrutura da instituição e suas demandas. Durante a visita, o comandante da instituição, tenente-coronel Juliano Chirolli, apresentou à parlamentar e ao secretário a proposta de criação de um Fundo de Aviação de Segurança Pública, cujo objetivo é garantir que os recursos oriundos do perdimento judicial de aeronaves usadas para tráfico de drogas, bem como por organizações criminosas sejam revertidos para o melhoramento e equipamento da instituição.

De acordo com o comandante Chirolli, o grupamento aéreo de Mato Grosso nasceu em 1998 e foi fundado pela Polícia Militar com um helicóptero. Mas foi em 2006, oito anos mais tarde, que o Ciopaer tornou-se um centro integrado de operações aéreas, onde atua em conjunto Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil. Atualmente, o centro conta com 94 pessoas e duas bases de atuação sendo uma na Região Metropolitana de Cuiabá e outra no município de Sorriso.

“Para nós é uma honra ter recebido a presidente da Assembleia Legislativa aqui no Ciopaer. A deputada Janaina é uma grande parceira da área da segurança pública. E essa visita dela hoje aqui é importante para que ela conheça nossos trabalhos e certifique-se do quão competente e atuante é a equipe do Ciopaer, que nesses últimos anos tem dado uma resposta muito positiva tanto no salvamento quanto na recuperação de veículos roubados, como ao combate ao tráfico de drogas. É uma equipe abnegada, que trabalha 24 horas por dia, sete dias por semana e dá uma resposta à sociedade muito grande em todo o território de Mato Grosso. Essa atuação conjunta e integrada que vimos aqui hoje é nosso ideal de segurança pública. O comandante nos trouxe hoje a proposta de criação de um Fundo de Aviação de Segurança Pública, que vai ajudar muito para os recursos angariados de diversas fontes sejam aplicados na instituição”, explica o secretário Alexandre Bustamante.

Durante a visita, o comandante fez uma apresentação detalhada da atuação e estrutura do Ciopaer e agradeceu a presença da presidente. “Primeiramente, em nome da instituição, gostaria de agradecer a visita do secretário e da deputada Janaina Riva. A gente pode expor a eles toda a atuação da nossa unidade, que hoje conta com três helicópteros e 5 aviões e que contribui decisivamente para a melhoria da segurança pública do estado. Essa visita é importante para que eles conheçam também as nossas dificuldades e as autoridades, entendendo como a gente trabalha, conseguimos um respaldo melhor para as nossas ações. Hoje pudemos apresentar a proposta de criação de um Fundo de Aviação de Segurança Pública, que tenho a certeza que deve nos ajudar muito em termos de estrutura”, explica o comandante.

A presidente encerrou a visita com um sobrevoo e disse que essa aproximação gerará bons frutos. “Eu saio daqui com uma nova visão acerca do trabalho desenvolvido pelo Ciopaer e de que pela importância dessa atuação, a instituição precisa ser fortalecida. Eles com certeza salvariam muito mais vidas se tivessem mais estrutura. Hoje eles me trouxeram uma proposta muito interessante de criação de um fundo próprio para que eles possam administrar o seu orçamento e investir na estrutura do Ciopaer, em tecnologia e isso não vai ter custo algum para o governo. Os recursos viriam de leilões de aeronaves oriundas de perdimento judicial para posteriormente suprir as demandas de estrutura. Agora vou trabalhar junto ao governo do estado para que eles enviem essa proposta para a Assembleia Legistiva, uma vez que precisa partir deles essa proposta para que não haja vício de iniciativa. Outro ponto que vamos estudar é um convênio entre o Ciopaer e a Assembleia Legislativa, a exemplo do que já fazem o Tribunal Regional do Trabalho e o Tribunal Regional Eleitoral, ou seja, para que eles operem também os voos da Casa de Leis”, finalizou.

