Presidente Baleia Rossi reúne direção da nova Executiva do partido

Publicado por: Rosano Almeida

O novo presidente do MDB, deputado Baleia Rossi (SP) reuniu no dia 16.10 em Brasília, pela primeira vez, os membros dos cargos diretores da nova Executiva. Entre os assuntos tratados, ficou decidido que as convenções dos núcleos temáticos do partido serão realizadas no dia 30 de novembro deste ano. Além disso, foram tratados assuntos internos com o objetivo de melhorar a gestão da legenda tanto do ponto de vista administrativo como político-partidário.

Estiveram presentes, além do presidente, seus três vices: senador Confúcio Moura (RO), Carlos Chiodini (deputado federal por SC) e Daniel Vilela (presidente do MDB em Goiás). O deputado estadual Gabriel de Souza (RS) – primeiro secretário – e o prefeito de Duque de Caxias Washington Reis – segundo secretário- também estiveram na reunião, assim como o senador Marcelo Castro (tesoureiro) e o deputado Raul Henry (tesoureiro-adjunto).

Assessoria do MDB Nacional