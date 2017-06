Presidente anuncia projetos para contribuir com políticas públicas em MT

O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, conselheiro Antonio Joaquim, anunciou nesta quarta-feira (21.06), em Sinop, o lançamento de dois projetos feitos pelo TCE-MT, em parceria com outras instituições, que visam contribuir com as políticas públicas do Estado. Um deles é a criação de um consórcio de saúde envolvendo Estado e todos os municípios para a aquisição de medicamentos e equipamentos hospitalares. O outro prevê a elaboração de planos diretores para os 106 municípios do Estado que possuem menos de 20 mil habitantes.

Pensado pelo TCE-MT e pelo Ministério Público do Estado (MPE), o consórcio de saúde deve trazer solução para dois problemas graves da saúde pública: a diferença de até 500% no valor de um medicamento adquirido por municípios diferentes e o desabastecimento nas unidades de saúde. Essa diferença ocorre geralmente porque o município pequeno compra pouca quantidade e está mais distante da Capital, dificultando a entrega. Já o desabastecimento é resultado de compras mal planejadas.

A meta é que o consórcio mato-grossense funcione nos moldes do Consórcio do Estado do Paraná, considerado exemplo de sucesso no país em razão principalmente da logística. Segundo o presidente do TCE-MT, o objetivo é comprar o medicamento diretamente da indústria, pelo menor preço possível, já que será comprada uma grande quantidade. E o fornecedor só irá receber quando o último município atestar o recebimento dos remédios.

A adesão dos municípios não é obrigatória, mas a participação de todos tornará o consórcio mais forte, com mais poder de negociação. E esse trabalho de convencimento dos gestores será realizado também por meio de parcerias com a Associação Mato-grossense de Municípios (AMM) e a União das Câmaras Municipais de Mato Grosso (Ucemmat). Segundo o presidente, a AMM dará início à adesão dos municípios no próximo dia 10 de julho.

Vocação econômica

Também em parceria com o MPE, a AMM, e mais a Assembleia Legislativa e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), o Tribunal de Contas pretende auxiliar os 106 municípios do Estado com população inferior a 20 mil habitantes a elaborar o seu plano diretor, que além de definir como deve ocorrer a ocupação geográfica e territorial também aponta as vocações das atividades econômicas de cada cidade.

Segundo proposta da CAU e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), são necessários R$ 8 milhões para a elaboração dos projetos para os 106 municípios. Os maiores não entram no plano porque o entendimento é de que eles têm capacidade para elaborar o seu próprio plano diretor. “O Tribunal de Contas está trabalhando no sentido de contribuir efetivamente, de forma concreta, para executar as políticas públicas de Mato Grosso”, destacou Antonio Joaquim.

Tribunal de Contas de Mato Grosso

Twitter: @estrelaguianews