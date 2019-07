Prêmio Fundação Bunge 2019 anuncia contemplados

Este ano foi licenciado nas áreas de Ciências da Informação, com o tema Agricultura Familiar, e Artes, com o tema Arte Visual de Rua

O Prêmio Fundação Bunge é um programa para sua edição. Em Agricultura Familiar, Luciano Cordoval de Barros, engenheiro agrônomo da Embrapa, será homenageado na categoria “Vida e Obra”. Em sua trajetória, os projetos voltados para a captação de água de chuva e irrigação, que contribuem para a erosão, assentam, contaminam e aumentam a quantidade de água dos mananciais. Na categoria “Juventude” (até 35 anos), o Prêmio saberá Márcia Alves Esteves, profissional da Emater-MG, por seus alunos voltados para o bem-estar e a segurança alimentar e nutricional de famílias em situação de vulnerabilidade social. Entre os trabalhos que realizam, também deve haver uma estratégia para a suplementação da dieta em bovinos e para a implementação do programa de melhoria genética de rebanhos.

Arte Visual da Rua contempla Paulo Ito na categoria “Vida e Obra” por suas pinturas de rua ligadas à crítica social e de comportamento. Your work mais reward foi o painel elaborado in São Paulo que retrata um garoto faminto com uma bola de futebol no prato. A arte gerou repercussão em mais de 20 países. Para uma categoria “Juventude”, Raí Campos Lucena, o Raíz , de 27 anos, será premiado pelos trabalhos artísticos baseados na cultura indígena e por pesquisa relacionados à cultura deste povo.

A cerimônia de entrega dos prêmios será realizada em 7 de outubro, às 19h30, no Teatro do Sesi, em São Paulo (SP). Além da promoção, os prêmios na categoria Vida e Obra, recebendo medalha de ouro e quantia de R $ 150 mil e na categoria Juventude, medalha de prata e R $ 60 mil. O Prêmio Fundação Bunge foi criado em 1955 para incentivar e disseminar o conhecimento, divulgar as contribuições para o desenvolvimento da cultura e das ciências no Brasil, além de novos talentos. Desde sua criação, já foram homenageadas cerca de 200 personalidades, entre eles os escritores Jorge Amado e Ruth Rocha, o arquiteto Oscar Niemeyer, o médico e pesquisador Carlos Chagas Filho, o cientista político Fernando Abrucio e o engenheiro agrônomo Eurípedes Malavolta, entre outros.

Confira o perfil dos homenageados deste ano, listados por um grupo de universidades e instituições científicas e culturais do Brasil:

Área de Artes: Arte visual de rua

Categoria Vida e Obra

Paulo Ito, nascido em São Paulo em 1978. série de pintura de 1999, suas primeiras experiências com arte de rua ocorreram no ano seguinte, embora tenha começado a produzir murais no campus da universidade em que cursou artes plásticas, em 1997 Eventual ilustrador, oficina que teve principalmente início nos anos 2000, teve também bastante influência de histórias em quadrinhos, atividade que promoveu na adolescência e retomou anos atrás.

Sua produção de revistas passou por várias fases: a primeira foi muito experimental e na segunda-dama femininos e de 2009 até hoje passou a pintar temas ligados a crítica social e de comportamento. Paulo participou de 2005 na Oficina da Luz 2006 e 2008 no Coletivo Galeria, ex Grafiteria. O artista pintou e realizou os eventos da rua em cidades como Buenos Aires, Montevidéu, Lisboa, Barcelona, ​​Berlim, Cracóvia, Rio de Janeiro, Fortaleza, Belo Horizonte entre outras, mas a maioria de seus trabalhos está em São Paulo. O painel realizado no bairro da Pompéia que retrata um garoto faminto com uma bola de futebol não é uma das formas de repercussão mundial de hoje em dia.

Categoria Juventude

Raí Campos Lucena (RAIZ), baiano de nascimento, mas amazonense de heart, adotou uma cultura indígena como berço para o desenvolvimento da arte em novas perspectivas, além de murais, sua capacidade de estar exibindo também telas e tapetes de cestaria indígena. Está em andamento a sua primeira exposição individual, lançada em maio deste ano. Está cursando a Universidade Federal do Amazonas – Artes Visuais, já participou de inúmeros eventos nacionais e internacionais, bem como ações solidárias. Hoje as pesquisas são indígenas e quase todas as suas representações em relação às etnias, rituais.

É jovem e atento aos detalhes da cultura indígena, sua marca registrada. É um artista da nova geração que destaca uma cultura indígena aliada ao contemporâneo. O seu trabalho não foi mantido em cima, mas somente na cidade de Manaus, mas nos municípios do interior do Amazonas. Recebeu a premiação no XI Salão Curupira de Artes Plásticas 2018 pela Obra “Seres da Amazônia” premiada na categoria Grafite.

Área de Ciências Agrárias: Agricultura familiar

Categoria Vida e Obra

Luciano Cordoval de Barros, Engenheiro Agrônomo formado pela Escola Superior de Agricultura de Lavras da Universidade Federal de Lavras-UFLA (1973). Em 1983, ingressou na Embrapa onde trabalha até hoje. Inicialmente, coordenou por dez anos uma equipe de apoio à irrigação para pesquisa da Embrapa Milho e Sorgo, ocasião em que surgiu a Social Media Lago de Múltipla Uso. Em 1997, a partir de um Projeto-Piloto na microbacia do Ribeirão Paiol, no município de Sete Lagoas, MG, a tecnologia emergente Barraginhas, surgiu como uma fonte de água das enxurradas e não se propagou sozinha, evitando erosões, assoreamentos e contaminações ambientais. e promover o aumento do volume de água dos mananciais. Difundir essa tecnologia em várias regiões de Minas Gerais e, em seguida, em outros estados, como CE, DF, GO, MT, PA, PI, RS, SE e TO.

Ministra mais de 200 treinamentos para as impressoras e as pressões sobre as comunidades e as comunidades de recursos hídricos.

As tecnologias Barraginhas e Lago de Múltiplo Uso, conquista prêmios, que viabilizam o patrocínio de projetos que propiciaram uma implantação de mais de 10.000 barraginhas no noroeste de Minas Gerais e nos sertões do Ceará e do Piauí. Atualmente, o Projeto de Dissertação de Mídias Sociais, sem semiárido e sem Sertão do São Francisco, dentro do Programa de Desenvolvimento e Cidadania, através do qual já construímos mais de 4.000 barraginhas e 250 lagos.

Categoria Juventude

Márcia Alves Esteves, Graduação e Licenciatura em Ciências Biológicas Universidade Federal de Minas Gerais (2014). Filha de agricultores familiares, desde cedo conviveu com as dificuldades do semiárido. Ingressou na Escola Família Agrícola BONTEMPO, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento e redução da desigualdade social e regional. Atualmente é Extensionista na Emater – MG, onde nos últimos 10 anos de extensão vem seu trabalho de implantação de tecnologias sustentáveis ​​de baixo custo para convivência com o semiárido, ampliando o acesso aos mercados locais, à feira livre e aos mercados institucionais. As regras para se integrarem como políticas públicas e direcionadas para a inclusão de jovens em situações de vulnerabilidade. O Programa Nacional de Orientação Social tem sido um portal de entrada para novos investimentos que dinamizam uma economia local. Identificado agricultores potenciais para comercializar; Foram promovidas ações de natureza técnica, integradas com as mesmas regras do Festival de Atividades Produtivas Rurais (Brasil Sem Miséria) e do Projeto Piloto de ATER (ANATER). Começou com 5 famílias; hoje, são 40 que apresentam alimentos para as escolas, com participação importante de mulheres rurais, algumas dedicadas a produção de alimentos processados ​​em agroindústrias habilitadas pela vigilância sanitária. Suas entradas contribuíram decisivamente para o bem-estar e a segurança alimentar e nutricional de famílias em situação de vulnerabilidade social. Destacam-se ainda actions for the supplementation of Alimentation bovine in the region of estiagem, ensilagem, area in which at region region regional and implementation the programme of improvement genetics of rebanho.

Sobre a Fundação Bunge

A Fundação Bunge, entidade social da Bunge no Brasil, tem mais de 60 anos em diferentes frentes com o objetivo de valorizar pessoas e fazer novos talentos para construir novos caminhos. As ações estabelecem uma relação entre o passado, presente e futuro e são colocadas em práticas de meio de vida empresarial (Centro de Memória Bunge), do incentivo à leitura, do voluntariado corporativo (Comunidade Educativa), do desenvolvimento territorial sustentável (Comunidade Integrada) e incentivo às ciências, letras e artes (Prêmio Fundação Bunge).

