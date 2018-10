Prefeitura substitui passarela de madeira por bueiro celular de concreto

Com o objetivo de garantir uma trafegabilidade segura para milhares de moradores, a Prefeitura de Cuiabá finaliza nas próximas semanas a construção de um bueiro duplo celular de concreto no bairro Alvorada. Localizada na Rua Brilhante, a nova edificação irá substituir o antigo ponto de passagem – feito de madeira, que já não oferecia as condições necessárias para uma travessia sem riscos de acidentes.

O trabalho é coordenado pela Secretaria Municipal de Obras Públicas e, ao ser finalizado, resolverá também o problema na acessibilidade de veículos, já que a passarela que existia no local não permitia o trânsito de automóveis. No total, 16 aduelas de concreto, com as medidas de 2,0 x 3,0 cada, estão sendo instaladas no local e ajudarão na canalização eficiente do córrego que passa pela região.

Pré-moldadas em concreto armado, os tubos celulares são considerados extremamente apropriados para esse tipo de demanda, em que o fluxo de água é grande, principalmente durante a temporada de chuvas. Além disso, a fabricação dos pré-moldados seguem as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), o que dá maior garantia ao serviço executado.

O secretário de Obras Públicas, Vanderlúcio Rodrigues, explica que todo o processo de substituição da rudimentar passarela de madeira, que antes era utilizada pelos moradores, pela nova estrutura está sendo feito com base em um estudo, que leva em consideração as características individuais do local. Ele conta que, neste momento, os operários atuam no rejuntamento das peças, partindo, na sequência, para a fase de aterro das cabeceiras.

“Iniciamos nossa atuação no bairro logo após a identificação de demanda. Uma equipe técnica da Secretaria esteve no local e constatou a urgência da intervenção. A partir disso, fizemos um estudo para escolher uma estrutura que ajudasse a dar vazão a todo volume de água que passa pelo córrego. No primeiro momento, de forma paliativa, construímos uma galeria que garantia a trafegabilidade de pedestres e, agora, estamos trabalhando em algo definitivo e que irá atender a todos”, conta o secretário.

Assessoria da Prefeitura

