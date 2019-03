Prefeitura repassa quase meia tonelada de papel para cooperativa de reciclagem

O material fazia parte do arquivo público, que passa pelo processo de digitalização

Publicado por: Rosano Almeida

Como parte das atividades de sustentabilidade adotadas nos órgão da administração municipal, a Prefeitura de Cuiabá fez o repasse de mais de quase meia tonelada de papel à Cooperativa dos Trabalhadores de Materiais Recicláveis. O material fazia parte do arquivo público, que passa pelo processo de digitalização. A ideia é que a cada novo descarte, a cooperativa colabore com o Município na etapa de reciclagem.

A iniciativa faz parte das atividades programadas da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), aderida pela Prefeitura, junto ao Ministério do Meio Ambiente (MMA). Desde o ano passado, palestras sobre sustentabilidade são oferecidas aos servidores, além do estímulo a adoção de hábitos como separação dos resíduos, economia de água e redução na utilização de copos descartáveis e papéis.

“A determinação do prefeito Emanuel Pinheiro é que a A3P se torne um projeto efetivo na prática. Por isso, estamos trabalhando, de forma contínua, na implantação das medidas sustentáveis, que irão refletir diretamente na preservação ambiental. Ao falarmos de sustentabilidade, precisamos trabalhar em um tripé que abrange as áreas ambiental, social e econômica. O repasse desses materiais descartados engloba todos esses pontos”, comenta o gestor de Sustentabilidade, Alex Vieira.

A doação cumpre ainda com o compromisso do prefeito Emanuel Pinheiro de fomentar as atividades das cooperativas de reciclagem na Capital. No ano passado, por exemplo, a Prefeitura firmou uma parceria com quatro empresas, para a realização da coleta seletiva em dezenas de bairros. O acordo, além de atender a legislação federal sobre questões ambientais, também promoveu a inclusão sócio- produtiva dos trabalhadores desta área.

“No início deste ano já havíamos recolhido mais de 300 quilos de recicláveis e fomos novamente chamados para seguir com essa parceria. É algo bom para a Prefeitura, que se torna exemplo na destinação correta de resíduos produzidos, e também para a cooperativa que possui dezenas de cooperados que tiram seu sustento desse trabalho”, destaca o presidente da Coopemar, Wanderley Cavenaghe.

Assessoria da Prefeitura

Twitter: @estrelaguianews