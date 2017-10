Prefeitura recua e desiste de incluir farinata na merenda escolar

A prefeitura anunciou nesta quinta-feira (19.10) que a farinata — composto feito com alimentos fora do padrão de venda — não será mais incluída na merenda das escolas municipais.

A proposta foi anunciada ontem por João Doria (PSDB) em coletiva ao lado do arcebispo Dom Odilo Scherer. Segundo ele, a distribuição começaria ainda neste mês.

O comunicado trata como incerta distribuição do composto até mesmo entre populações carentes – diferente da proposta de apresentação do programa. De acordo com a prefeitura, a “eventual” distribuição será de responsabilidade dos serviços de assistência social com foco em famílias que tenham crianças de até 3 anos.

Apresentado em forma de farinha e granulado, o composto é chamado de ‘ração’ nas redes sociais e teve a qualidade posta em xeque pelo Conselho Regional de Nutrição e especialistas. Dias depois, a prefeitura informou que a política de distribuição ainda estava sendo elaborada, sem prazo para sair do papel.

Veja São Paulo

Twitter: @estrelaguianews