Prefeitura da Capital realiza 1º encontro da rede de proteção social de Cuiabá

O primeiro debate foi mediado entorno da problemática da violência contra a mulher

Publicado por: Rosano Almeida

Unificar forças para trabalhar uma rede de proteção social completa, equalizando os serviços prestados à população, dignificando-os e transformando vidas. Com este objetivo, a Prefeitura de Cuiabá realizou nesta quarta-feira (27.03), o 1º encontro da rede de proteção social de Cuiabá. O debate foi desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, pasta responsável pela rede.

Com o tema “A Assistência da Mulher em Cuiabá”, o encontro reuniu representantes de várias entidades que trabalham com projetos ligados à problemática, além de membros de todas as unidades assistenciais da rede municipal. O debate foi mediado entorno da problemática da violência contra a mulher e contou com a participação da primeira-dama de Cuiabá, Marcia Pinheiro.

Antes do evento, a primeira-dama Márcia Pinheiro recebeu as representantes dos órgãos que compõe a Câmara Temática de Defesa da Mulher. Na ocasião, a primeira-dama e as presentes falaram da realidade do quadro de violência contra mulher do estado de Mato Grosso e o quanto a vinda do município de Cuiabá para o projeto vai somar nas melhorias e diminuição desse desses índices negativos.

Márcia acolheu todas as pontuações e sinalizou positivamente para a contribuição da gestão com o trabalho do grupo. “Eu que fico honrada por ser convida à somar a esse lindo trabalho. Registro aqui, que, dentro das nossas possibilidades, podem contar com a equipe do município. É uma causa que tanto eu como o Emanuel queremos possibilitar ferramentas para intensificar os tratamentos”, concluiu.

O secretário da Pasta, Wilton Coelho, abriu o evento lembrando que o ponto mais importante para a realização do evento é a troca de conhecimento em prol de uma cartela de temas ligados ao bem-estar e inclusão social.

“É mais um passo que a gestão Emanuel dá no processo de criar uma rede unificada e oferecer serviços com mais qualidade aos menos favorecidos. Esse encontro é de grande relevância nesse contexto, pois, aqui, poderemos conhecer o trabalho de cada um e enriquecer o nosso propósito de humanização. E nada mais pertinente para darmos o pontapé, de que debatermos sobre a violência contra mulher”, ressaltou.

Ele ainda observou que, hoje, o município já trabalha uma série de projetos buscando a tratativa necessária para os assistidos pela rede. “A gestão, com a ajuda da nossa primeira-dama, vem tendo um olhar sensível na tratativa do tema. E queremos expandir nossas forças e somar aos demais órgãos, para que juntos possamos lutar pela causa e mitigarmos esse quadro alarmante de violência contra as nossas guerreiras”, destacou.

A titular da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania, Rosamaria Carvalho, agradeceu pelo convite e parabenizou o município pela iniciativa de gerir um debate de tamanha importância para o melhoramento dos atendimentos aos cidadãos.

Roda de conversa – Para expandir o debate, após as apresentações, deu-se início a uma roda de conversa, mediada pela adjunta de Assistência Hellen Ferreira e composta pela desembargadora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Maria Erotildes kneip, a delegada titular da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Jozirlethe Magalhães, a juíza da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, Ana Graziela Vaz de Campos e a defensora Rosana Leite.

A mediadora apresentou a equipe do município, os gestores de todas as unidades e ponderou sobre o engajamento da equipe no contexto de violência da mulher e demais temas. “Como assistente social, acompanho de perto os casos que chegam a nós. São situações muito tristes, mulheres que se encontram em um ciclo de violência muito profundo. Assim, quero registrar que o município de Cuiabá está engajado, fazendo o que está dentro de suas possibilidades o trabalho com todas as mulheres. Tanto o prefeito quanto a primeira-dama tem nos dado as ferramentas precisas para desenvolvermos as ações”, reiterou.

Há 33 anos de atuação na área da justiça, Maria Erotildes, abriu os debates da roda. Ela falou sobre a importância da Câmara Temática de Defesa da Mulher da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp/MT) e observou sobre o crescimento do feminicídio.

O debate continuou com as demais integrantes da roda, elencando sobre pontos relevantes do tema e como a equipe poderá agir na tratativa de expansão dos trabalhos.

O evento foi finalizado com a apresentação da pesquisa de perfil das Mulheres acolhidas da na Casa de Amparo do Município, realizada pelas estudantes de Psicologia da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Alessandra de Souza e Catiúcia de Oliveira.

A pesquisa mostrou um pouco do dia a dia da casa, como as acolhidas são recebidas, o processo de resgate e, após, a inclusão em sociedade novamente, entre outros pontos.

Discorreu sobre o trabalho da Casa de Amparo, a coordenadora e também assistente social, Fabiana Soares.

Assessoria da Prefeitura

Twitter: @estrelaguianews