Prefeitura lança projeto esportivo-cultural voltado às periferias da Capital

O prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro, o secretário de Cultura, Esporte e Turismo Renato Anselmo Vilela e o secretario adjunto de Esportes, Edilson Odilon Silva lançaram, nesta quinta-feira (06.04), no Complexo Esportivo Dom Aquino, o Programa de Esporte e Lazer das Cidades (PELC), do Governo Federal criado para levar atividades esportivas e culturais, para comunidades periféricas.

Em um discurso emocionado, o prefeito Emanuel Pinheiro ressaltou sua preocupação com a melhoria da qualidade de vida das pessoas, aproveitando a oportunidade para agradecer aos vereadores, secretários e a equipe da prefeitura, que não mediu esforço para que este projeto se realize.

“A minha missão é investir na alma humana. O que adianta administrar uma cidade onde em que as pessoas estiverem tristes. Se as pessoas não forem valorizadas e bem tratadas, se os idosos não tiverem inclusão, se a pessoa com deficiência não tem acessibilidade, se as pessoas com invulnerabilidade social como jovens e crianças se perdendo para as drogas. Eu fui eleito para promover a inclusão social entre as pessoas e é isso que vou fazer,” frisou Emanuel.

O secretário Renato Anselmo Vilela e o adjunto de esporte Edilson Odilon, logo que assumiram, tomaram conhecimento do programa, que há 3 anos estava parado, com recursos liberados, procuraram saber junto ao gestor, de que maneira poderiam reativá-lo. O projeto esse, que além de cursos, vai gerar 230 empregos diretos e 250 empregos indiretos, e beneficiar 16 mil pessoas, que moram nos bairros de Cuiabá.

“Logo que assumi fui procurado pelo coordenador do PELC Weyboll Weimer, que nos revelou o programa. No mesmo momento, me reuni com o adjunto Edilson e fomos até ao prefeito Emanuel Pinheiro, que imediatamente que nos encaminhou a secretaria de gestão para que pudéssemos fazer dele uma realidade. E hoje estamos todos aqui, muito felizes em abrir este presente para os 298 anos da nossa cidade,” ressaltou Renato.

“Eu só tenho a agradecer a oportunidade e a confiança que o prefeito Emanuel Pinheiro depositou em nós. Quando vi um projeto dessa grandeza, assinado em 2013 e nada tinha sido feito, me surpreendi, por ele ainda não ter sido realizado. Mas hoje, estamos todos aqui comemorando esse avanço, que em apenas 3 meses de gestão, vamos por em prática. Isso me deixa muito feliz,” orgulhou-se Edilson.

O local escolhido para lançamento do projeto foi o Complexo Esportivo Dom Aquino, que é administrado pela Associação Comercial do Shopping Popular. Possui uma estrutura com uma pista de atletismo de 1300 metros, ginásio poliesportivo, quadra de futsal e ginástica ao ar livre. E será o primeiro espaço a receber as primeiras ações do Pelc.

O Projeto

Criado em 2003, o PELC (Programa de Esporte e Lazer das Cidades) foi elaborado pelo Ministério de Esportes do Governo Federal para atingir jovens idosos e pessoas com deficiência, desta forma democratizar o acesso às práticas esportivas e de lazer e universalizar o direito social ao esporte e ao lazer, a serem administrado por municípios brasileiros. O recurso do convênio destinado à realização do programa é de cerca R$ 5 milhões e, favorecerá 39 bairros.

A responsabilidade para que o projeto aconteça, virá das lideranças comunitárias, que repassarão à coordenação do projeto, suas demandas de acordo com a necessidade da comunidade. Entre as atividades abonadas estão, o futebol, futsal, voleibol, handebol, basquetebol, recreação, dança, ginástica para 3ª idade, ginástica geral, caminhada orientada, música (violão e flauta), teatro, trabalhos manuais, xadrez, futebol americano, capoeira, karatê, judô, jiu jitsu entre outras.

Bairros que receberão o Pelc

Regional Norte (09 núcleos): Verdinho, Jardim Vitória, Residencial Paiaguás, 1° de Março, Novo Paraíso, Jardim Brasil, Morada do Ouro, Jardim Florianópolis e Lagoa Encantada CPA III.

Regional Sul (13 núcleos): Tijucal, Liberdade / Osmar Cabral, Parque Cuiabá, Pedra 90 (Caique e Associação Coxiponense de Deficientes), São Gonçalo Beira Rio, Nova Esperança, Parque Atalaia, Voluntários da Pátria, Vila verde, Residencial Coxipó /Getúlio Vargas, Santa Laura / Jardim Fortaleza e Altos do Parque.

Regional Leste (10 núcleos): Praeiro, Pedregal, Planalto, Dom Aquino, Bela Vista, Canjica, Novo Horizonte, Dr. Fábio, Lixeira e Boa Esperança.

Regional Oeste (07 núcleos): Cidade Verde, Quilombo, Palácio das Artes / Verdão, Ribeirão do Lipa, Jardim Independência, Santa Isabel e Alvorada.

ALESSANDRA BARBOSA

Twitter: @estrelaguianews