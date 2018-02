Prefeitura inicia obras de fresagem e recapeamento na Avenida Alziro Zarur

Dando seguimento ao planejamento de melhoria da malha viária do município, a Prefeitura de Cuiabá iniciou nesta semana os trabalhos de fresagem e recapeamento da Avenida Edgar Vieira, popularmente conhecida como Alziro Zarur, no bairro Boa Esperança. A via, considerada uma das mais movimentadas da cidade, faz a ligação entre as avenidas Fernando Corrêa da Costa e Jornalista Arquimedes Pereira Lima e é tida também um dos principais pontos de acesso a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

Ao todo, o Município está executando a recuperação de mais de 2 km de pavimentação. A ação de requalificação é uma ramificação do programa “Minha Rua Asfaltada” que, somente em seu primeiro ano de implantação, já está atendendo cerca de 20 bairros, totalizando mais de 156 km de obras de drenagem, asfaltamento, e construção de meio-fio e calçadas sendo edificadas, simultaneamente, nas diferentes regiões de Cuiabá.

A intervenção no local segue a determinação do prefeito Emanuel Pinheiro que, em janeiro deste ano, assinou a ordem de serviço autorizando o início deste tipo de atuação nas principais ruas e avenidas cuiabanas. Como parte do procedimento de garantia da qualidade da obra, Emanuel realizou nessa quinta-feira (23) uma vistoria no andamento dos trabalhos que, conforme estabelecido inicialmente no cronograma operacional, deve durar aproximadamente 40 dias.

“Esse não é um serviço paliativo. É, na verdade, um trabalho de recuperação completa dessa via, que é uma das que apresentam um maior fluxo na Capital. Pela Alziro passam moradores da região, estudantes de outras localidades, comerciantes, enfim, uma gama de cuiabanos e também pessoas de outros municípios. Então, nesses pontos onde o tráfego é intenso e existe um demasiado tempo sem receber essa reestruturação, optamos por realizar esse tipo de trabalho, garantindo a segurança e comodidade a todos condutores”, explicou o prefeito.

A recuperação da malha viária da Capital foi instituída ainda em 2017, quando a Secretaria Municipal de Obras Públicas atuou na Rua Juriti, no bairro Recanto dos Pássaros, na alça do contorno do viaduto da Miguel Sutil, e também em 4 km da Avenida Historiador Rubens de Mendonça (Av. do CPA). Neste ano, a iniciativa está sendo ampliada e, além da Alziro Zarur, será levada também para a Fernando Corrêa da Costa e diversas outras vias da área central, onde o serviço já está em andamento na Avenida Isaac Póvoas.

“Iniciamos essas obras na Isaac Póvoas, aonde a extensão chega a mais de 1,5 km. Finalizando a Isaac, vamos transferir a equipe com mais de 30 servidores para a Getúlio Vargas e, posteriormente, alcançar a Cândido Mariano e Treze de Junho. É uma medida que vamos continuar durante toda gestão do prefeito Emanuel Pinheiro e, por determinação dele, estamos, neste ano, intensificando e levando o benefício várias regiões”, comentou o secretário Vanderlúcio Rodrigues.

