Prefeitura de Cuiabá entrega selo de transparência para 122 unidades educacionais

Publicado por: Rosano Almeida

A Prefeitura de Cuiabá realizou nesta sexta-feira (16.08), a solenidade de entrega para 122 unidades da rede municipal de educação, do Selo Escola Transparente 2018. Neste ano, 10 unidades também foram presenteadas com uma impressora multifuncionais que ajudará na rotina e economia nas unidades.

O Selo Escola Transparente foi desenvolvido pela Controladoria Geral do Município em parceria com a Secretaria Municipal de Educação.

O selo é uma marca de credibilidade e responsabilidade fiscal que o município instituiu no decreto nº 5.503/2014 que estabelece a premiação às escolas, creches e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI), que dentro do prazo estabelecido, fizeram a publicação de suas prestações de contas no Portal da Transparência.

“Cada ano que passa, o número de escola aumenta, o engajamento é muito maior. E com isso, percebemos a necessidade desses projetos que simplesmente são a inclusão e o controle social. Cada selo representa na cabeça de cada munícipe a semente que irá despertar o senso crítico, um exemplo prático disso foi o Concurso de Desenho e Redação que concluímos recentemente com os alunos da rede municipal de ensino”, explicou o controlador-geral, Marcus Brito.

Nesta edição, além da prestação de conta, os gestores tiveram também que preencher os pré-requisitos na área de gestão pedagógica e informações do Conselho Deliberativo da Unidade Educacional (CDUE) como exemplo o plano de ensino, calendário de atividades, os recursos repassados pela SME e a forma como estes valores são utilizados pelos gestores, de forma detalhada.

“É um reconhecimento recebermos o selo pelo nosso trabalho à frente de uma unidade educacional. É uma satisfação para toda a equipe gestora estampar este selo na nossa unidade, porque nos confere a efetividade na execução dos recursos públicos e ainda transparecem para a comunidade e a família de nossos alunos a confiança de que estamos dentro das possibilidades, fazendo o melhor para desenvolvimento da educação na nossa unidade”, disse a diretora da unidade educacional Helenita Paes de Assunção, Maria Lúcia da Costa Leite Dias, que foi de uma das escolas ganhadoras da impressora multifuncional.

Outras nove unidades que atenderam os critérios e também o prazo do Fundo Único Municipal de Educação (Funed) na publicação dos documentos, ganharam o direito de participar do sorteio.

Com acesso livre para os pais, eles são encorajados a monitorar o andamento das escolas, tomando ciência das despesas da unidade em que seu filho estuda e da forma como as ações estão sendo conduzidas.

De maneira geral o Selo Escola Transparente valoriza os esforços e dedicação dos coordenadores e diretores de ensino, a iniciativa na prestação de contas das atividades e dos recursos utilizados por todas as instituições, a fim de que os pais possam participar ativamente da formação escolar de seus filhos, fiscalizando o uso responsável dos repasses.

Assessoria da Prefeitura de Cuiabá