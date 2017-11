Prefeitura entrega novos aparelhos de eletrocardiograma para unidades de saúde

A Prefeitura de Cuiabá realizou na terça-feira (14) a entrega de cinco novos aparelhos de eletrocardiograma, para as unidades de Atenção Secundária. Desta vez, as unidades contempladas com os novos aparelhos foram a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Morada do Ouro, Policlínica do Verdão, Policlínica do Coxipó, Policlínica do Planalto e Policlínica do Pedra 90.

A iniciativa faz parte do planejamento que tem sido colocado em prática pela atual gestão do Município, no intuito de estruturar toda a rede de saúde pública, equipando as unidades de urgência e emergência, para assegura e fortalecer a linha de cuidados com doenças cardiovasculares e a prestação de serviço humanizado para toda a população cuiabana.

Para o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, a aquisição dos aparelhos é uma grande conquista para os cuiabanos, que terão a oportunidade de receberem um atendimento com equipamentos de última geração. Ele conta ainda que a Prefeitura de Cuiabá tem investido tanto na Atenção Básica quanto na Secundária, com o objetivo de alcançar a meta principal que é proporcionar uma saúde pública de qualidade para a população.

“Estes novos aparelhos de eletrocardiograma vão beneficiar um grande número de pacientes que dependem do Sistema Único de Saúde. Só nos primeiros seis meses deste ano mais de 200 mil pessoas foram atendidas nas UPAs e Policlínicas de Cuiabá. Por isso, nosso objetivo é oferecer ao cidadão um atendimento médico dentro do SUS cada vez melhor, mais humanizado e com tecnologia de ponta”, comentou o prefeito.

Assessoria da Prefeitura

