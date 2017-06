Prefeitura entrega iluminação do mini estádio do Rio dos Couros

A centenária comunidade rural do Rio dos Couros recebeu a iluminação pública completa do miniestádio, que atende oito localidades da região. Durante a inauguração, o prefeito Emanuel Pinheiro lembrou que em 1992, à época vereador por Cuiabá, trabalhou para levar a energia até o local.

“Para mim, é uma realização em dobro trazer a iluminação para este mini estádio porque é mais lazer e mais qualidade de vida para essa gente. Sinto que estou quitando uma dívida”, disse o prefeito. Ele reafirmou que o futebol faz parte da cultura do povo e da comunidade. “Essa é uma região de pioneiros da Baixada Cuiabana que merece atenção e respeito da nossa gestão”, afirmou.

Para o presidente da Associação dos Pequenos Produtores de Rio dos Couros, Jovanildo Pinheiro, esse é um presente para todos, e ainda a entrega do novo equipamento público e, como comunidade, vamos pedir a todos para zelar para bem estar. “Essa iluminação pública é um presente, é mais qualidade de vida para todos daqui e região. Agora podemos praticar o esporte à noite que é direito de todos”, disse. Ele acrescentou que o projeto é antigo, mas “as autoridades que passaram pelo município de Cuiabá nunca deram bola para nós e agora estamos sendo atendidos”.

As comunidades de Buritizal, 21 de Abril, Colônia Leonor, Acorizalzinho, , Raizama e comunidade dos Médicos, além das comunidades rurais próximas do Cinturão Verde serão contempladas com o novo equipamento público.

Para implantar o serviço de iluminação do mini estádio de Rio dos Couros, com qualidade, segundo o secretário de Serviços Urbanos, José Roberto Stopa, que executou a obra, foram necessárias a instalação de quatro torres com seis luminárias cada uma, numa potência de mil watts cada lâmpadas, além de duas luminárias extras, para clarear o restante do pátio da Associação dos Pequenos Produtores de Rio dos Couros .

Compareceram no ato de inauguração, o presidente da Câmara de Cuiabá Justino Malheiros, os vereadores Lilo Pinheiro, Orivaldo da Farmácia , Júlio da Power e o secretário-adjunto de Esporte e Lazer de Cuiabá, Edison Odilon Silva, o secretário de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Vinicius Hugney, entre outros.

Assessoria

