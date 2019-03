Prefeitura encerra curso de piscicultura em Rosário Oeste

A Prefeitura de Rosário Oeste encerrou no dia 01 de março o Curso de Treinamento em Piscicultura que foi realizado em uma parceria entre o Sindicato Rural Patronal, a Secretaria Municipal de Assistência Social e o SENAR-MT.

O curso foi ministrado pelo biólogo e instrutor credenciado do SENAR-MT, Cosme Rodrigues, e teve uma carga horária total de 40 horas. Nove pessoas participaram do curso que se iniciou no dia 25 de fevereiro.

No curso de treinamento os alunos receberam todas as noções técnicas necessárias para iniciar a cria de peixe em tanque.

Participaram da cerimônia de encerramento o prefeito de Rosário Oeste, João Balbino, o presidente do Sindicato Rural Patronal, Euclides Maciel, a secretária municipal de Agricultura, Luilna Cruz, o secretário de Governo, Ireno Pedro, o secretário municipal de Infraestrutura, Maxmar Cezar Souza, a coordenadora do CRAS, Kenis Silva, o gerente agro do Sicredi de Rosário Oeste, Marcus Thiago, o biólogo e instrutor credenciado do SENAR-MT, Cosme Rodrigues, e os alunos do curso.

Assessoria da Prefeitura

