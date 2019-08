Prefeitura e Marinha entregam monumentos históricos para Cuiabá

Publicado por: Rosano Almeida

A Prefeitura de Cuiabá e a Marinha do Brasil realizaram nesta terça-feira (28), três atos em homenagem e retribuição a conexão com a cidade de Corumbá (MS).

A primeira entrega foi do monumento histórico em formato de viola de cocho em alusão a ligação Cuiabá com a “Cidade Branca”. Em seguida, a Praça Luís de Albuquerque, na região do porto, recebeu restaurado o busto do Almirante da Marinha Augusto Leverger e o Obelisco comemorativo ao bicentenário da fundação de Cuiabá, oferecido por Corumbá e inaugurado em abril de 1920. A terceira entrega foi o busto do Almirante Tamandaré, no Museu do Rio. Os eventos foram organizados pela Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, conduzida pelo secretário Francisco Vuolo.

Todas as entregas fazem parte do pacote de comemoração dos 300 anos de Cuiabá. “Uma relação sentimental, o monumento que inauguramos frente a rodoviária de Cuiabá, próxima ao bairro Alvorada é uma retribuição a Corumbá, que nos 200 anos de Cuiabá nos brindou com o obelisco que hoje adorna a Praça Luiz Albuquerque, no Porto. Cem anos depois, devolvemos a gentileza do povo corumbaense a nossa cidade “Branca”. Para nossa alegria, Corumbá também mandou fazer uma réplica desse nosso presente e vai colocar em uma das praças onde iremos estar também neste momento os prestigiando” explicou o prefeito Emanuel Pinheiro.

A escultura está fixada em Cuiabá na rotatória de acesso para o Terminal Rodoviário de Cuiabá. Feita de chapas de metais, a viola é uma criação do artista plástico Jonas Lima Correa Neto e possui 3,5 metros de altura por 7 metros de comprimento. A peça gêmea será inaugurada no dia 21 de setembro em Corumbá, dia do aniversário de 241 anos da cidade.

Na praça Luís Albuquerque, a Prefeitura também recebeu uma âncora e um canhão marítimo, que foram fixados no local. “Dando sequência nesse reencontro histórico, tivemos a oportunidade de hoje homenagear a Marinha Brasileira, que foi tão importante no processo de desenvolvimento histórico, econômico e comercial de Cuiabá. Tivemos um grande herói mato-grossense que por três vezes foi presidente da nossa província, o grande Augusto Leverger. Homenagear este homem, é saudar um grande personagem da nossa história, política e força militar, por isso restauramos o seu busto assim como o busto do Almirante Tamandaré considerado um herói nacional. Este é momento de homenagear todos esses personagens, e estreitar os laços com o povo corumbaense“, finalizou o prefeito.

Para o Comandante do 6° Distrito Naval de Corumbá, Almirante Arentz, esse evento é muito significativo para a Marinha do Brasil. “A Marinha tem um prazer muito particular em estar contribuindo de alguma forma com o desenvolvimento nacional em diversos segmentos. É um privilégio para nos presenciarmos a participação e o incentivo da Prefeitura em revigorar os busto destes ilustres representantes da Marinha”, disse o almirante.

As entregas dos monumentos históricos confirmam a relação de irmandade entre as duas cidades, Cuiabá e Corumbá, que além de compartilharem da intimidade com as águas que serpenteiam seus perímetros, tem também na cultura do povo pantaneiro suas semelhanças.Também participaram dos eventos o vereador Zidiel Coutinho, o secretário de Serviços Urbanos, José Roberto Stopa e o secretário municipal de Ordem Pública, Leovaldo Sales.

Assessoria da Prefeitura de Cuiabá