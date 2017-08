Prefeitura e Ciopaer firmam parceria para ampliar segurança em Cuiabá

O Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) propôs uma parceria com a Prefeitura de Cuiabá para ampliar a segurança pública na capital a partir da instalação de pontos de pouso para helicóptero em ruas e avenidas.

O projeto piloto e inédito no Brasil foi apresentado ao prefeito Emanuel Pinheiro durante uma visita do tenente-coronel Juliano Chirole, comandante da unidade no Estado. “Estamos seguindo orientação do nosso secretário de Segurança Pública, Rogers Jarbas, para oferecer a parceria de combate a violência”, disse o oficial.

Pinheiro destacou a necessidade do serviço na Capital. “Já falei com o secretario e disse da importância do projeto para ajudar Cuiabá e da enorme modernidade que passa a fazer parte a nossa cidade e do nosso povo em forma de serviço”, disse o prefeito.

Emanuel pontuou ainda que além da segurança, repressiva e preventiva e ostensiva, vai também prestar apoio geral a coletividade, como em caso de acidente graves, transportar o acidentado com mais segurança, diminuindo o risco de morte. “Para isso, vamos dotar Cuiabá de alguns pontos de pouso como de referência e locais pilotos para descida do helicóptero”, salientou o prefeito.

Os locais escolhidos serão adaptados para o trabalho de pouso do helicóptero. “Contem com a Prefeitura de Cuiabá para implantar mais este serviço de extrema relevância”, reafirmou o prefeito.

“Já temos definidos pelos menos quatro pontos de aterrissagem da aeronave para prestar salvamento e dar segurança à população. Todas estas as avenidas são de baixo tráfego de veículos e sem perigo”, afirmou o tenente-coronel.

“Vamos adaptar todos os canteiros ou locais solicitado para abrigar a novidade”, disse o prefeito, assegurando que será mais uma iniciativa para a Capital dos 300 anos para todos os cuiabanos.

Adão de Oliveira

Twitter: @estrelaguianews