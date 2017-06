Prefeitura de Cuiabá vai revitalizar Praça Sávio Brandão

A Prefeitura de Cuiabá vai revitalizar mais uma praça da Capital. Desta vez, a Sávio Brandão, localizada no bairro Goiabeiras, passará por transformações e adequações, para garantir uma melhor qualidade de vida para a comunidade da região e a população de forma geral. As obras serão iniciadas em julho, com previsão de entrega para o mês de setembro.

Para o prefeito Emanuel Pinheiro, é dever do município garantir espaços públicos que confiram conforto e segurança para todos, os incentivando a viver a cidade além de suas residências, desfrutando de pontos reestruturados.

“Nós queremos proporcionar uma cidade aconchegante, que valoriza o cidadão ao estimula-lo a respirar os ares de sua terra em ambientes externos familiares. Os parques noturnos iniciaram esta proposta e nós queremos ampliá-la, revitalizando as praças, entregando uma estrutura que honre todos os impostos pagos pelos cidadãos de bem. Falar em humanização e não envolver o convívio próximo entre as comunidades é incoerente e é por isso que tanto investimos em pontos onde relacionamentos podem ser firmados, momentos em família desfrutados, pessoas podem praticar exercício e crianças podem brincar. Vamos dar vida nova a este espaço, valorizando sua atual movimentação, permitindo que ela cresça significativamente. Queremos as praças repletas de pessoas se divertindo. Isso faz parte do nosso processo de humanizar todas as esferas municipais”, pontuou.

Dentre as mudanças a serem aplicadas está a recuperação do alambrado da quadra de esportes e dos bancos, melhorias na iluminação do espaço e pintura. Segundo o secretário municipal de Serviços Urbanos, José Roberto Stopa, as mudanças contemplam aspectos estéticos e estruturais do local.

“Nesta terça-feira (27), faremos a retirada da base de apoio à segurança instalada no local, que após uma intensa chuva teve toda sua estrutura comprometida, apresentando um risco genuíno para a vida das pessoas que circulam por esta calçada. Além disso, vamos aprimorar o visual do espaço, realizando a poda de todas as árvores e arbustos presentes. Nosso objetivo é entregar um espaço digno, que apresente as condições necessárias para propiciar agradáveis momentos de lazer e socialização entre a comunidade e as demais pessoas que passam rotineiramente pela Praça”, concluiu.

