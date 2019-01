Prefeitura de Cuiabá oferece almoço a baixo custo

Tendo como objetivo promover uma gestão humanizada com olhar especial ao cidadão mais necessitado, a Prefeitura Municipal de Cuiabá conta com um serviço de excelência voltado principalmente para às classes C, D e E. O Restaurante Popular fornece diariamente almoço com preço bem acessível e um cardápio balanceado elaborado por nutricionistas. Por apenas R$ 3 qualquer cidadão, sem restrição de renda ou cadastro em algum programa pode ter acesso.

Todos os dias são servidos arroz, feijão, salada e carne (com a opção de carne branca ou vermelha) acompanhado de suco e sobremesa. Esse valor é de uma refeição, caso a pessoa queira repetir tem que pagar novamente o valor. “Para o trabalhador assalariado, o gasto mensal com a alimentação pesa no orçamento final da família, portanto é justo que a Prefeitura ofereça um serviço com um preço justo e de acordo com a capacidade financeira de grande parte da população, com renda mensal de um salário mínimo. Lembrando que o nosso maior fluxo é composto por pessoas desse público”, declarou o prefeito Emanuel Pinheiro.

Além do baixo valor, informou o secretário de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, Wilton Coelho, visando oferecer uma comida sempre de qualidade, a Prefeitura de Cuiabá fez adesão ao Selo de Alimentação Consciente, conferido pela Ong Alimentação Consciente Brasil. Essa medida já foi implantada nas escolas da rede municipal de ensino, tendo como proposta a substituição de alimentos de origem animal para os de fontes vegetais como grãos, cereais, frutas e hortaliças.

No Restaurante Popular, por exemplo, o cidadão poderá fazer a substituição uma vez durante a semana. “A refeição basicamente não representa mudanças significativas no aspecto físico, porém, os benefícios à saúde fazem toda a diferença, além de representar um avanço na política pública de incentivo a uma alimentação mais saudável”, disse o secretário.

O Restaurante Popular funciona de segunda a sexta-feira, das 11 às 14 horas e fica na Rua Barão de Melgaço, nº 3.161, bairro Centro, Cuiabá-MT.

Assessoria da Prefeitura

Twitter: @estrelaguianews