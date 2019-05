Prefeitura de Cuiabá intensifica distribuição de kits de uniformes escolares

Mais de 250 mil camisetas, shorts, shorts saias, tênis e mochilas estão sendo entregues para os 52 mil alunos de Cuiabá

Publicado por: Rosano Almeida

A Prefeitura de Cuiabá está intensificando a distribuição dos uniformes para cerca de 52 mil alunos da rede municipal de educação. A entrega está sendo feita por Regional e os kits contém, para os alunos da Educação Infantil (de 0 a 5 anos), 2 camisetas, 2 shorts ou shorts-saias, 1 par de tênis e uma mochila. Os alunos do 1º Ciclo (1º, 2º e 3º anos), receberão 2 camisetas, 2 shorts ou shorts-saia e 1 par de tênis. Os alunos do 2º Ciclo (4º, 5º e 6º anos), duas camisetas e dois shorts ou shorts-saias e os alunos do 3º Ciclo (7º, 8º e 9º anos) e alunos da Educação de Jovens e Adultos, 2 camisetas. Os alunos da modalidade Educação Infantil vão receber os tênis na segunda etapa da distribuição dos kits, a partir do segundo semestre.

Segundo levantamento parcial da Secretaria Municipal de Educação, praticamente toda a Regional Sul já foi contemplada, na Regional Leste cerca de 90% das unidades já receberam os kits e na Regional Norte, 70%. A entrega na Regional Oeste teve inicio esta semana. Cinco unidades educacionais dessa regional já receberam os kits.

Mesmo com toda mobilização e empenho para que os alunos recebam os uniformes o mais rápido possível, o assessor técnico da Secretaria Municipal de Educação (SME), Paulino Alves de Oliveira disse que devido ao grande volume de kits aconteceram alguns contratempos. “Nós estamos recebendo os uniformes por lotes em razão da grande quantidade de peças, ou seja, não recebemos todos os uniformes de uma vez. Semana passada chegou mais um carregamento e entregamos os kits em escolas da Regional Norte. Nesta semana, já iniciamos a entrega nas unidades da Regional Oeste e nossa equipe está trabalhando para sair mais uma entrega a partir desta quinta-feira”, explicou Paulino.

Na última sexta-feira (10), as seguintes unidades educacionais Escolas Municipais de Educação Básica (EMEB) Rafael Rueda, Pedrosa Morais e Silva, Madre Marta Cerutti, Quintino Pereira de Freitas, Tereza Lobo, Santa Cecília, Filogônio Correa e as Creches Colomba Cacélia Lombardi Dorileo, Lucila Ferreira Fortes, Santa Inês Poção, Edna Catharina Perri Ricci e São Mateus, receberam os kits de uniformes.

E na segunda-feira (14), cinco escolas da Regional Oeste receberam os kits as Escolas Municipais de Ensino Básico (EMEB) Adelina Pereira Ventura, Alzira Valladares, Maria Eunice Duarte Barros, São João Bosco e Ezequiel Pompeu Ribeiro de Siqueira.

No total, serão entregues mais de 112 mil camisetas, 80 mil shorts e shorts-saias, 48 mil pares de tênis (8 mil deles correspondentes a reserva técnica), e 10 mil mochilas.

O secretário de Educação de Cuiabá, Alex Vieira Passos reafirmou o compromisso de atender todos os alunos das unidades escolares. “Esse foi mais do que um compromisso assumido pelo Prefeito Emanuel Pinheiro é um sonho que está sendo concretizado. Depois de seis anos, todos os alunos da rede publica municipal de Cuiabá irão receber os kits de uniformes. A Secretaria Municipal de Educação está se esforçando para realizar esse sonho e, orientando os gestores escolares para resolver qualquer contratempo que possa ocorrer”, garantiu Alex Vieira Passos.

Nesta quinta-feira (16) uma força tarefa estará trabalhando durante todo o dia para separar os kits que serão entregues nas escolas que ainda receberam nas Regionais Norte, Oeste e Leste e também os complementos de alguns kits.

Estagiária Emilly Rodrigues com supervisão da jornalista Maria Barbant

Twitter: @estrelaguianews