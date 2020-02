Prefeitura de Cuiabá homenageia líderes de comunidade em entrega de duas novas praças

As áreas foram completamente transformadas, por meio de um trabalho coordenado pelas secretarias de Serviços Urbanos e Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano.

A população do bairro Cohab Nova, situado na região Oeste de Capital, ganhou dois novos espaços de lazer. Na noite da última quinta-feira (13.02.2020), o prefeito Emanuel Pinheiro entregou as novas praças que homenageiam duas lideranças comunitárias, José Messias Fernandes de Oliveira e Perolina de Oliveira. As áreas estão localizadas na Avenida Cuiabá e foram completamente transformadas, por meio de um trabalho coordenado pelas secretarias de Serviços Urbanos e Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano.

“Um bairro de gente humilde, gente boa, que ajudou a escrever a história dos 300 anos de Cuiabá. Uma das mais tradicionais da nossa cidade e que merece o olhar carinhosos da gestão e um prefeito presente, que valoriza a região e entrega equipamentos para o bem-estar da população, como este que estamos entregando hoje. Que leva o nome de dois heróis anônimos, de pessoas da comunidade, que contribuíram para o desenvolvimento da comunidade e que merecem o nosso reconhecimento”, declarou o prefeito de Cuiabá.

Emocionada, a filha do homenageado agradeceu a gestão pelo reconhecimento do trabalho do pai pela comunidade. “Em 1998, meu pai, junto com a comunidade e o ex-vereador Profeta, deu início a essa construção e isso, depois de 22 anos, está sendo concretizado. Nós da família Fernandes agradecemos esta oportunidade de homenagear meu pai, muito obrigada”, disse Selma Fernandes.

O primeiro espaço foi construído no entroncamento da avenida com as ruas Torixoréu e Jaraguari. No local, além da construção de todo calçamento, foi realizado também os trabalhos de pintura, arborização, instalação de bancos, lixeiras, iluminação de LED e uma academia ao ar livre.

“Quero agradecer pelo olhar carinhoso com a nossa comunidade, por ver as nossas necessidades básicas. Nós passamos alguns anos esquecidos e somos muito gratos por esse belíssimo trabalho”, agradeceu em nome da associação de moradores o presidente do bairro Cohab Nova, Paulo José Siqueira Ribeiro.

A segunda praça, no cruzamento com a Rua Itiquira, recebeu os mesmo equipamentos, com exceção da academia ao ar livre, que deu lugar a um playground. “Mais uma entrega em parceria, quero agradecer aos servidores da Secretaria de Serviços Urbanos e também ao companheiro secretário Juares Samaniego e a todos que contribuíram direta e indiretamente para a execução de mais esta missão dada pelo prefeito Emanuel Pinheiro. Parabéns ao Cohab Nova que agora tem dois espaços de recreação e que vai trazer mais qualidade de vida para a comunidade”, apontou o secretário de Serviços Urbanos, José Roberto Stopa.

A Prefeitura de Cuiabá tem expandido esses espaços ao longo da Capital, alcançando pessoas que outrora se viam excluídas desse tipo de benefício. Desde sua implantação, em 2017, esse trabalho já alcançou todas as regiões da cidade, com a construção e revitalização de praças ou parques municipais. O planejamento do prefeito Emanuel Pinheiro é entregar, até dezembro de 2020, uma praça por semana.

Estiveram presentes na cerimônia de entrega o vereador Misael Galvão, o deputado estadual Paulo Araújo, o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Juares Samaniego, o vereador Dr. Xavier, o vereador Macrean Santos e o administrador da região Oeste Adelson Rosa.

