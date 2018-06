Prefeitura de Chapada dos Guimarães decreta situação de emergência

Para garantir a continuidade dos serviços públicos essenciais e o abastecimento da cidade, a prefeitura de Chapada dos Guimarães decretou hoje à tarde situação de emergência. A prefeita do município, Thelma de Oliveira, instituiu um Comitê de Gestão de Crise, formado por nove secretários e o chefe do Departamento Municipal de Proteção e Defesa Civil. Durante toda a manhã, os membros do comitê estiveram reunidos com o representante da Defesa Civil do Estado, o Sargento Fontes, do Corpo de Bombeiros. O objetivo é tomar medidas preventivas para evitar os transtornos ocasionados pelo desabastecimento de produtos alimentícios, gás, combustível e outros.

A prefeita Thelma de Oliveira tranqüiliza a população quanto a continuidade dos serviços públicos até sexta-feira. “As escolas e o transporte escolar vão funcionar, temos estoque de merenda, de insumos e medicamentos, vamos manter os serviços de ambulância, urgência e emergência”, disse a prefeita, acrescentando que serão priorizadas as ações relativas às áreas de segurança, saúde, educação, assistência social, abastecimento de água e energia, controle sanitário, transporte público e de comunicação.

Os órgãos da administração pública direta e Indireta vão implantar plano de racionalização de uso dos insumos, para garantir a continuidade das atividades essenciais. Foi suspenso o atendimento externo no âmbito da prefeitura municipal de Chapada dos Guimarães/MT nos dias 28, 29 e 30 de maio de 2018, com exceção dos serviços essenciais.

Assessoria da Prefeitura

