Prefeitura apresentou Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentarias

A Prefeitura fez uma reunião para apresentar o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei de Orçamento Anual.

A reunião foi comandada pelo servidor público Marcio Garcia da Silva, chefe de divisão de contabilidade, planejamento e orçamento. Foram abordados vários pontos importantes para o orçamento de 2017. Os presentes na reunião, participaram com questionamentos, colocações e sugestões.

Os pontos mais participativos foram nos assuntos referente a saúde, educação e esporte, onde alguns presentes questionaram por exemplo, porquê o município gasta pouco mais de 7 milhões com a saúde. Todas essas sugestões e questionamentos foram sanadas e recebidas a fim de melhorar cada vez mais a participação do cidadão nas decisões do município.

O Orçamento Público, em sentido amplo, é um documento legal (aprovado por lei) contendo a previsão de receitas e a estimativa de despesas a serem realizadas por um Governo em um determinado exercício, geralmente compreendido por um ano. No entanto, para que o orçamento seja elaborado corretamente, ele precisa se basear em estudos e documentos cuidadosamente tratados que irão compor todo o processo de elaboração orçamentária do governo.

