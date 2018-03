Prefeitura alerta contribuintes sobre a falsificação de guias do IPTU 2018

A Prefeitura de Cuiabá está alertando os munícipes a respeito de uma série de falsificações de guias do IPTU 2018. Os documentos falsos trazem alterações significativas, como uma conta bancária alternativa pertencente a outras agências bancárias. As vias originais são todas referentes ao Banco do Brasil e só podem ser emitidas diretamente pelo site do município ou pessoalmente junto a um assessor oficial da Capital, operante dentro das lojas de Atendimento ao Contribuinte (LAC).

“Os idosos têm sido as vítimas mais frequentes e nós queremos reforçar as orientações já passadas, para que a nossa população não caia em golpes de estelionatários. Caso o contribuinte ainda não tenha recebido o seu carnê em casa, é fundamental que ele não solicite o auxílio de terceiros, que podem agir de má fé na tentativa de extrair seus recursos. Nossa recomendação é que o documento seja retirado apenas nestas duas plataformas, as únicas que operam genuinamente pela Prefeitura. Salientamos ainda que é imprescindível recusar a ajuda de pessoas desconhecidas, como despachantes ou outros de cunho suspeito. E para coibir a extensão deste crime, a Secretaria Municipal de Fazenda já está tomando todas as medidas judiciais cabíveis, junto à Delegacia Fazendária (Defaz), e contamos com o apoio da população, através de denúncias”, afirmou Antônio Roberto Possas, titular da pasta em questão.

Para a emissão online, é necessário que o munícipe digite o número da inscrição no campo de busca solicitado. O pagamento do IPTU pode ser feito em cota única, com 10% de desconto, ou em parcelas – em oito vezes, com o vencimento do primeiro boleto para 11 de abril. Os pontos de atendimento presencial são a LAC Centro, no piso térreo do Palácio Alencastro, LAC Sul, na Avenida Palmiro Paes de Barros (estrada para Santo Antônio) e na LAC Norte, localizada atualmente na Lagoa Encantada – CPA III, mas que passa a atender em novo endereço a partir de 02 de abril.

Em casos de irregularidades na guia do IPTU, o contribuinte pode efetuar a denúncia através do número 3645-6225.

Assessoria

