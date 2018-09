Prefeitos vão ao PSD e declaram apoio a Carlos Fávaro

Além dos prefeitos e vereadores de outras siglas, Fávaro conta com o apoio geral do PSD, que possui 25 prefeitos, 18 vice-prefeitos e 188 vereadores

Da Redação

Na tarde desta terça-feira (11), mais dois prefeitos declararam apoio à candidatura de Carlos Fávaro ao Senado Federal. Os prefeitos de Planalto da Serra e Santo Antônio do Leste, Rosimar Alves (PMDB), e Miguel José Brunetta (PR), respectivamente, foram até a sede do Partido Social Democrático (PSD) para se reunir com o candidato e manifestar apoio nas eleições.

Os gestores de Primavera do Leste, Léo Bortolin (MDB), Jaciara, Dr. Abdo (PSDB), Juscimeira, Moisés da Farmácia (PSDB), Pedra Preta, Juvenal Pereira Brito (MDB), Comodoro, Jeferson Gomes (DEM), e Aripuanã, Jonas Canarinho (PR), já haviam manifestaram apoio durante visita do candidato nas cidades. “Nossa campanha cresce a cada dia. O Plano de Ação que elaboramos é um compromisso com a sociedade e com os gestores. Este motivo tem atraído diversos prefeitos e vereadores, mesmo de outros partidos, a consolidarem apoio ao nosso projeto ao Senado”, comemorou Fávaro.

Além dos prefeitos e vereadores de outras siglas, Fávaro conta com o apoio geral do Partido Social Democrático (PSD), que possui 25 prefeitos, 18 vice-prefeitos, 188 vereadores e mais de 4,7 mil mulheres filiadas. “A força do partido é muito grande e o projeto para o Senado Federal foi montado junto com nossos líderes. Este mandato será de todos que buscam um Mato Grosso melhor e com um representante forte no Senado Federal”, afirmou.

Durante a reunião desta terça, estiveram também no partido o prefeito de Primavera do Leste, Léo Bortolin (MDB), que já havia declarou apoio ao candidato, além do ex-prefeito de Paranatinga, Jaime Dias Pereira Filho, e vereadores de Santo Antônio do Leste.

Com Assessoria

