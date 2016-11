Prefeitos de Mato Grosso recebem Selo Unicef Município Aprovado

Trinta municípios mato-grossenses receberam na última sexta-feira (28.11) o Selo Unicef Município Aprovado, do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). A entrega marcou o encerramento da segunda edição do Programa e teve como objetivo reconhecer os avanços reais e positivos promovidos na vida de crianças e adolescentes, valorizando o esforço de municípios em ampliar e melhorar políticas públicas que promovam os direitos de crianças e de adolescentes. A cerimônia contou com a participação dos prefeitos, presidentes dos Conselhos Municipais de Direito da Criança e do Adolescente e articuladores municipais.

O prefeito de Tangará da Serra, Fábio Junqueira, um dos premiados, representou a Associação Mato-grossense dos Municípios na solenidade. O gestor destacou a importância do papel da AMM e do presidente Neurilan Fraga no incentivo para adesão e envolvimento dos municípios no Selo. “Também é preciso registrar a parceria da Associação das Primeiras Damas de Mato Grosso, que realizou diversos chamamentos aos gestores municipais para a realização das ações do programa”, afirmou.

Fábio ainda ressaltou que a criação do conselho municipal foi fundamental para o acompanhamento dos trabalhos e levantamento dos indicadores, que contribuíram para o sucesso das ações promovidas. “Nos últimos quatro anos conseguimos garantir 100% de cobertura da atenção básica em saúde, além de aumentar as vagas nas escolas e creches”, frisou.

De acordo com a Unicef, os municípios inscritos no programa apresentaram melhorias acima da média em diversos índices sociais. O acesso ao pré-natal, por exemplo, aumentou 3,1% e o percentual de gestantes com sete ou mais consultas chegou a 68,7%. Nos estados da Amazônia legal a média é de 48,5%. Além disso, Mato Grosso foi um dos poucos estados da região que conseguiu diminuir a gravidez na adolescência.

A distorção idade-série do ensino fundamental, que mede a adequação entre a idade do aluno e a séria na qual está matriculado, caiu 36%. A taxa de abandono na rede municipal sofreu queda de 35,6%, enquanto no resto do país foi de 27,2%.

O prefeito de Nobres, Sebastião Gilmar, lembrou a importância da mobilização em torno das ações propostas pelo Selo Unicef. “Quando recebi o convite, aceitei de imediato o desafio de, junto com a equipe da prefeitura, melhorar os indicadores da Educação, Assistência Social e Saúde. Hoje colhemos o fruto desse trabalho”, disse.

O coordenador do escritório da Unicef para Mato Grosso, Fábio Atanazio Moraes, salientou o aumento no número de participantes e contemplados nesta edição. “Na primeira edição tivemos 34 inscritos e 10 contemplados com o Selo, enquanto na segunda contamos com a adesão de 90 municípios e 30 ganhadores”, comentou. De acordo com Fábio, um novo ciclo deve ser iniciado entre março e abril de 2017 com expectativa de adesão de 100% dos prefeitos.

Confira a lista dos municípios que receberam a certificação:

Acorizal

Alta Floresta

Alto Taquari

Apiacás

Arenápolis

Barra do Bugres

Cáceres

Campo Novo do Parecis

Campo Verde

Cláudia

Comodoro

Cuiabá

Glória D’Oeste

Ipiranga do Norte

Jangada

Marcelândia

Matupá

Nobres

Nortelândia

Paranaíta

Pedra Preta

Pontes e Lacerda

Porto dos Gaúchos

Primavera do Leste

Querência

Santo Antônio do Leste

São Félix do Araguaia

São José do Rio Claro

Sinop

Tangará da Serra

Agência de Notícias da AMM

Twitter: @estrelaguianews

Salvar